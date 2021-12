Racheta tenismenului Radu Albot, cumpărată la licitație contra sumei de 4 mii de euro

Cel mai bun tenismen din Moldova, Radu Albot, a semnat pe racheta oferită la licitația de caritate la balul organizat de Hospice Angelus. Lotul-surpriză a fost câștigat, după o luptă acerbă, contra sumei de 4 mii de euro, de sponsorul principal al evenimentului, NGM Company, care administrează singurul portal de pariuri sportive din Moldova.

Banii reprezintă o contribuție la amenajarea curții centrului de caritate pentru copii care suferă de boli incurabile de la Isacova, aflat în grija Hospice Angelus.

Tenismenul a rămas plăcut uimit că racheta pe care a oferit-o pentru licitație a fost adjudecată contra sumei de 4 mii de euro, bani ce vor utilizați pentru a tratamentele copiilor bolnavi.

„Am fost uimit, dar era de așteptat pentru că atunci când scoți ceva la licitație te aștepti că pentru acest obiect să fie interes mare, cred că prețul este cinstit. Prin lipsa mea am vrut să contribui cu ceva, am fost invitat și în anii precedenți dar eram plecat prin diferite turnee, mă bucur că din banii obținuți din racheta mea să fie utili bolnavilor incurabili.”, a declarat Radu Albot, tenismen.



De la Radu am aflat că această rachetă i-a adus trofee importante în 2021. Mai ales că este una personalizată.



„Racheta este făcută în Japonia de firmă Yonex. Am jucat la câteva turnee la început de an, în Australia, Istanbul, Singapore. După asta am fost nevoit să le schimb. Toți parametrii rachetei sunt unici, după stilul meu de joc, cum îmi place mie, dar și antrenorului.”, a menționat Radu Albot.



Cel mai bun tenismen din Moldova a fost impresionat și de suportul masiv, oferit de 7777.md pentru susținerea sportului, care doar în anul 2021 a oferit peste 4 milioane de lei în acest scop.



„Ce pot să adaug, eu informația asta nu știam, ce pot spune?- doar bravo vouă, bravo că investiți în sportivi.”, a adăugat tenismenul, Radu Albot.



Alexandru Gîscă, reprezentantul companiei care administrează portalul național de pariuri sportive 7777.md a declarat că este onorat că racheta de tenis semnată de Radu Albot simbolizează susținere pentru persoane cu nevoi speciale. Dar va fi și un privilegiu pentru norocosul care o va obține.



„Din partea portalului 7777.md care susține activ sportul pentru un sportiv de performanță avem un mic dar de sărbători. Să aveți sărbători fericite, anul ce vine să fie marcat de succes și rezultate bune, sper să ne mai revedem. La fel, vă doresc un an fericit! Această rachetă semnată de Radu Albot va fi pusă în joc pentru utilizatorii portalului 7777.md și unul din amatorii de tenis o va primi, probbil va fi la începutul anului curent, detalii le vom anunta pe 7777.md asa că urmăriți fiți la curent și puteți câștiga racheta cu semnătura lui Radu Albot.”, a precizat Alexandru Gîscă, reprezentant NGM Company.

„Cel care va primi această rachetă să nu joace cu ea, să fie pusă în ramă ca un fel de relicvă.”, a declarat Radu Albot.