Rabinul șef al Moscovei în exil, despre război: Tot mai mulţi evrei decid să părăsească Rusia

Rabinul șef al Moscovei în exil, Pinchas Goldschmidt, care a fost nevoit sa părăsească Rusia după ce a condamnat războiul declanșat în Ucrainei, spune că se roagă în fiecare zi să nu fie vărsări de sânge în Federaţia Rusă. Invitat la emisiunea Prime Time, de la Prime, Pinchas Goldschmidt a recunoscut cu îngrijorare că în Federaţia Rusă antisemitismul ia amploare, iar primul semnal în acest sens a fost închiderea, de către Kremlin, a Agenţiei Evreieşti. Rabinul susţine că tot mai mulţi evrei decid să părăsească Federaţia Rusă, iar unul dintre motive este frica de o eventuală reînchidere a "Cortinei de Fier".

'' Războiul care are loc acum între Rusia şi Ucraina este o catastrofă şi nu doar pentru Ucraina, dar şi pentru Rusia. Procesele care se produc acum în Rusia sunt dăunătoare pentru fiecare cetăţean rus şi pentru statul rus, nu mai puţin decât în cazul Ucrainei.''



Rabinul şef al Moscovei în exil spune că, în Federaţia Rusă, liderii religioși care îşi expun public poziţia împotriva războiului pot fi amendaţi sau, chiar, condamnaţi la câţiva ani de puşcărie. Petru că nu a mai putut să tacă, Pinchas Goldschmidt a decis să plece din Moscova.



'' Am considerat că să stau şi să nu spun niciun cuvânt nu este corect din punct de vedere moral. Noi, evreii, am condamnat popoarele care în timpul Holocaustului au tăcut atunci când evreii erau luaţi din vecinătatea lor şi erau împuşcaţi sau mai rău. ''



Pinchas Goldschmidt, care este şi preşedintele Conferinţei Rabinilor Europeni, este îngrijorat de faptul că în Federaţia Rusă a început un proces de persecutare al evreilor. Potrivit rabinului, relaţiile dintre Israel şi Rusia s-au înrăutăţit după ce, în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite, Israelul a votat o decizie de condamnare a acţiunilor Rusiei.



'' - Deocamdată, evreii, la fel ca şi orice alţi cetăţeni ruşi pot pleca, deşi la hotar, mai ales la controlul paşapoartelor, au fost numeroase cazuri când oamenii au fost opriţi şi interogaţi câte o oră, o oră şi jumătate. Erau întrebaţi unde pleacă, de ce pleacă, pe ce perioadă, etc. Însă închiderea Agenţiei Evreieşti din Rusia este un moment simbolic. Sunt situaţii dificile în care priveşti televizorul şi vezi că opoziţia este criticată, iar aceşti opozanţi sunt de origine evreiască. Despre asta se precizează, deşi nu are nicio relevanţă. ''



Rabinul şef al Moscovei în exil spun că tot mai mulţi evrei decid să plece din Federaţia Rusă, iar printre motivele principale sunt amplificarea antisemitismului, represiile, situaţia economică din ce în ce mai precară şi frica de o eventuală reînchidere a "Cortinei de Fier".



'' - În Rusia, cei care merg la metrou văd foarte multe semnale care denotă că noi revenim în Uniunea Sovietică - din punct de vedere politic, economic...

- ... al nivelului de trai...

- ...Foarte multe detalii relevă că revenim în perioada sovietică! Dar cel mai important aspect care poate fi asociat cu URSS este "Cortina de Fier", când pentru a pleca din ţară aveau nevoie de permisiune specială, de o viză specială. ''



Pinchas Goldschmidt, unul dintre cei mai influenţi rabini din lume, susţine că motivul invocat de Federaţia Rusă precum că şi-ar dori o denazificare a Ucrainei nu este altceva decât o propagandă a Kremlinului.



'' Asta înseamnă că cei care conduc Ucraina sunt nazişti. Atunci cum se explică că timp de 30 de ani acolo (n.r. în Ucraina) s-au dezvoltat comunităţile evreieşti, s-au construit sinagogi, s-au construit şcoli evreieşti... Ar fi fost posibil aşa ceva dacă ar fi fost o conducere nazistă? Dacă ar fi să privim în istorie, acolo unde a apărut un nazist, evreii au fugit imediat.''



'' - Cum vedeţi în prezent viitorul evreilor din Federaţia Rusă, dar şi a societăţii ruse în general.

- Situaţia este foarte complicată. Nu pot proroci ce va fi, dar mă rog în fiecare zi să nu mai fie vărsări de sânge. ''