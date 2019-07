Rabia e fatală, dar poate fi prevenită. Sfaturile specialiștilor

Singura modalitate de a preveni îmbolnăvirea cu rabie este vaccinul, care se administrează de specialist imediat după muşcătură. Asta spun medicii, potrivit cărora, turbarea este o afecțiune care se transmite la om şi prin saliva animalului infectat. Astfel, în lipsa măsurilor urgente, maladia afectează creierul şi măduva spinării, iar consecinţele pot fi fatale.

Anual, în Moldova, peste cinci mii de persoane se adresează medicilor cu diverse răni sau mușcături provocate de animalele de companie nevaccinate sau de cele care hoinăresc pe străzi. Este bine de ştiut că că primele simptomele care provoacă îmbolnăvirea cu rabie, sunt durerea la locul mușcăturii, urmate apoi de tuse şi febră.

Atenţie, însă, acestea apar mai târziu, iar orice persoană care a fost muşcată de un animal, primul lucru pe care trebuie să-l facă e să se adreseze imediat specialiştilor.



"Perioada de incubație a virusului rabic este, în mediu, de 15 zile, poate devia de la opt zile şi chiar până la doi ani. Aici depinde de profunzimea mușcăturii şi de locul ei. Cu cât este mai aproape de cap, cu atât riscul este mai mare şi perioada de incubație este mai scurtă", a spus Victoria Slivinschi, medic epidemiolog, ANSP.



Dacă apar simptomele bolii, vaccinul nu mai este eficient, iar persoana decedează. Imunizarea, care este administrată gratuit, se face imediat după muşcătură.



"Dacă persoana a fost muşcată să se adreseze la medic, acesta ulterior colectează analiza şi decide dacă este nevoie de administrat vaccinul sau nu. Aici depinde de mai mulţi factori, dacă animalul a fost de casă şi a fost vaccinat nu e periculos, medicul decide", a declarat Victoria Slivinschi, medic epidemiolog, ANSP.



Totuşi, îmbolnăvirea cu rabie poate fi prevenită, dacă spălăm imediat rana cu multă apă şi săpun pentru a reduce riscul unei infecţii.



"Dacă te-ai îmbolnăvit, boala are un singur final, nu există în lume tratament pentru rabie, boala este incurabilă. În caz că am avut contact, muşcătură, înţepătură sau salivare a tegumentelor de către un animal necunoscut ne adresăm după ajutor medical. la medicul rabiolog se efectuează ancheta, la necesitate cura de vaccinare antirabică", a menționat Diana Vlad, medic, Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase pentru Copii.



Potrivit datelor oficiale, anual în lume, mor apoape 59.000 de oameni din cauza rabiei. 40 la sută dintre aceştia sunt copii sub 15 ani, iar câinii sunt sursa infecţiei în 99 la sută din cazuri.