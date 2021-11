Putin îndeamnă Armenia şi Azerbaidjanul să aplaneze tensiunile

Preşedintele rus Vladimir Putin a lansat vineri un apel către omologul său azer, Ilham Aliev, şi premierul armean Nikol Paşinian să aplaneze tensiunile şi să-şi rezolve divergenţele după războiul care a opus cele două ţări în 2020, relatează France Presse.Aceasta întâlnire rară dintre cei trei lideri în staţiunea rusă Soci (sud, pe coasta rusă a Mării Negre) intervine după mai multe recente episoade de violenţă între forţele armene şi azere la frontiera dintre cele două ţări."Timp de secole am făcut parte dintr-un singur stat, avem legături istorice profunde", a subliniat Putin, referindu-se la URSS şi Rusia ţaristă, care a încorporat Armenia şi Azerbaidjan."Trebuie să depunem eforturi să reconstruim aceste legături şi să le dezvoltăm pe viitor", a adăugat preşedintele rus, care a avut şi convorbiri separate cu liderii azer şi armean.Această întâlnire are loc la mai puţin de două săptămâni după cele mai grave violenţe din regiune de la războiul pentru controlul regiunii Nagorno-Karabah din 2020, soldat cu peste 6.500 de morţi.În cursul recentelor confruntări, şase soldaţi armeni şi şapte militari azeri au decedat. Putin a salutat totuşi faptul că aceste violenţe nu au degenerat într-un "război la scara largă".Cei trei lideri au discutat de asemenea la întâlnirea lor de la Soci despre demarcarea graniţelor dintre Armenia şi Azerbaidjan, în timp ce Erevanul acuză Baku de incursiuni pe teritoriul său."Suntem pregătiţi să începem să lucrăm la demarcarea frontierelor şi urgent la un tratat de pace pentru a învăţa să trăim din nou ca vecini", a spus Ilham Aliev.La rândul său, premierul armean Nikol Paşinian s-a declarat pregătit "pentru demarcarea frontierelor".Ei au pledat de asemenea pentru restabilirea legăturilor de transport între cele două ţări din Caucazul de Sud, în conformitate cu termenii acordului de încetare a focului semnat sub medierea Rusiei în noiembrie 2020.Azerbaidjanul a anunţat vineri că a predat Erevanului doi cetăţeni armeni - un soldat şi un civil - pe care Baku îi deţinea de la încetarea focului anul trecut.