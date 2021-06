Putin a recunoscut că s-a vaccinat cu Sputnik. Ce reacţii adverse a avut (VIDEO)

Președintele rus Vladimir Putin a fost vaccinat împotriva Covid-19 în martie cu serul Sputnik. În cadrul conferinţei anuale cu publicul, el a menţionat că a avut și efecte secundare, iar după câteva zile dezvoltase deja anticorpi.

"După prima doză nu am simțit nimic, doar o mică inflamare a brațului, după vreo patru ore. A doua doză am făcut-o la ora 12, iar la ora 12 mi-am luat temperatura și aveam 37,2 C. Când m-am trezit, aveam 36,6 C. După câteva zile, mi-au analizat sângele și au găsit un nivel ridicat de anticorpi", a spus președintele rus.

Totodată în cadrul şedinţei, acesta a mărturisit că aproximativ 10% din persoanele care se vaccinează se îmbolnăvesc după imunizare. Puţin mai târziu, viceprim-ministrul Tatiana Golikova l-a corectat pe președinte, spunând că 2,5% se îmbolnăvesc după vaccinare.

Vladimir Putin a declarat că nu sprijină vaccinarea obligatorie, deși în Moscova, dar și în alte părți din Rusia vaccinarea a devenit o obligație pentru anumite categorii profesionale.