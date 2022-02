Preşedintele rus, Vladimir Putin, a primit acceptul Dumei de Stat pentru a trimite militari în afara țării. Decizia a fost luată la o zi după ce liderul de la Kremlin a recunoscut independenţa republicilor separatiste Donețk și Lugansk. În replică, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat că alianța este în stare de alertă ridicată. La rândul său, preşedintele SUA, Joe Biden, a calificat recunoașterea de către Rusia a regiunilor separatiste drept începutul invaziei ruseşti în Ucraina."După ce a primit permisiunea de a trimite militari în cele două regiuni, putem spune că este începutul unei invazii a Rusiei în Ucraina. Cine este acest Putin care își imaginează că are dreptul să proclame noi așa-zise țări în teritoriile care aparțin vecinilor săi?", se întreabă președintele SUA.În scurt timp după ce parlamentarii i-au acordat dreptul de a disloca trupe peste hotare, Vladimir Putin a declarat că Acordurile de la Minsk au fost încălcate de Ucraina și, astfel, nu mai sunt valabile."Nu am spus că trupele vor merge acolo (în Donbas - n.red.) chiar acum. Deoarece în regiune se desfăşoară un conflict, prin decizia luată, am dat clar de înţeles că, dacă va fi necesar, ne vom îndeplini angajamentele", a spus Putin.La rândul său, secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a declarat că NATO se aşteaptă la un atac de anvergură al Rusiei în Ucraina şi a plasat în alertă forţa sa de reacţie rapidă pentru a apăra aliaţii."Solicitarea de a i se permite folosirea forțele armate în afara teritoriului rus nu face decât să consolideze modelul de luare a deciziilor și acțiunilor rusești din ultimele luni, ceea ce a dus la cel mai periculos moment al securității noastre din ultimele decenii", a declarat Jens Stoltenberg.Stoltenberg a mai declarat că nu este clar dacă Rusia a recunoscut independenţa regiunilor administrative Doneţk şi Lugansk sau pur şi simplu părţile ocupate de către separatişti.Cele două autoproclamate republici şi-au stabilit, în aşa-numitele constituții, frontiere identice cu cele ale regiunilor ucrainene de până la separarea din 2014. Însă, separatiștii pro-ruşi nu controlează decât o treime din regiunile ucrainene Donețk și Lugansk. Un proiect de lege de rupere a relațiilor diplomatice cu Rusia a fost înregistrat marţi în Parlamentul ucrainean. Anterior, liderul de Kiev, Volodimir Zelenski, a declarat că a primit o cerere de la Ministerul de Externe de a întrerupe relațiile diplomatice cu Rusia.