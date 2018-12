PUTIN A DAT OCHII CU TRUMP: Cei doi au avut un schimb de replici la Summitul G20

O discuție dintre Vladimir Putin și Donald Trump a avut totuși loc la summitului G20 de la Buenos Aires. Cei doi au avut un schimb scurt de replici, în cadrul căruia președintele SUA s-a interesat de incidentul din strâmtoarea Kerci. Discuțiile nu au avut niciun rezultat.

"I-am răspuns pe scurt la întrebările lui cu privire la incidentul din Marea Neagră. El are poziția sa cu privire la această problemă, eu o am pe a mea, așa că am rămas fiecare pe pozițiile sale", a spus președintele Rusiei, Vladimir Putin.



Vladimir Putin a mai spus că războiul din estul separatist al Ucrainei va continua atât timp cât autoritățile actuale de la Kiev vor rămâne la putere.



”Autoritățile actuale ale Ucrainei nu sunt cointeresate să rezolve acest conflict, mai ales pe cale pașnică. Este un partid al războiului. Atât timp cât ei sunt la putere, războiul va continua”, a spus președintele Rusiei, Vladimir Putin.



Totuși, mai toți liderii mondiali prezenți la summitul din Argentina i-au cerut Rusiei să elibereze marinarii ucraineni arestați și să respecte legislația internațională. Iar cancelarul german, Angela Merkel, a propus chiar o reuniune în formatul Normandia pentru a încerca să găsească un compromis.



"Vreau să accentuez faptul că navele ucrainene trebuie să circule liber spre porturile sale din Marea Azov. Este un tratat în acest sens din 2003. Rusia trebuie să-și respecte angajamentele", a spus cancelarul Germaniei, Angela Merkel.



Între timp, președintele ucrainean, Petro Poroșenko, a efectuat o vizită la o bază militară a țării sale. Liderul de la Kiev le-a spus soldaților că Rusia își adună forțele armate în apropiere de granița cu Ucraina. Potrivit lui, peste 80 de mii de militari ruşi cu 1400 de unități de artilerie, 900 de tancuri, 2300 de vehicule blindate, 500 de aeronave și 300 de elicoptere sunt pregătite în orice moment să treacă la atac.



"Kremlinul testează în continuare puterea ordinii mondiale. Dacă lumea o să-i permită, Marea Azov și apoi Marea Neagră va fi transformată într-un lac rusesc. Este un pericol enorm și noi, împreună cu aliații noștri, vom da un răspuns corespunzător", a spus președintele Ucrainei, Petro Poroşenko.



Tensiunile dintre Kiev și Moscova au escaladat după ce duminica trecută trei nave ucrainene au fost atacate de ruși în strâmtoarea Kerci. Toți marinarii au fost luați ostatici.