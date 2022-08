Puși la pământ în câteva secunde. Momentul în care doi zgârie-nori construiţi ilegal sunt demolați (VIDEO)

Autorităţile din India au evacuat, duminică, mii de oameni din locuinţele lor pentru a demola două clădiri-turn construite ilegal. Zgârie-norii de 40 de etaje, situaţi la periferia capitalei New Delhi, au fost puşi la pământ în doar nouă secunde, lăsând în urma lor un nor de praf şi zeci de mii de tone de moloz, relatează CNN, citează digi24.ro.

Curtea Supremă din India a decis, anul trecut, că firma de construcţii care s-a ocupat de înălţarea celor doi zgârie-nor au încălcat mai multe „norme esenţiale”, motiv pentru care clădirile au fost demolate.

Pentru acest lucru au fost folosite peste 3.700 de kilograme de material explozibil. Explozia controlată a avut loc la marginea unei autostrăzi extrem de populate, care face legătura între New Delhi şi cel mai populat stat indian, Uttar Pradesh.

Rezidenţii au fost evacuaţi şi nu se vor putea întoarce în casele lor decât la cel puţin cinci ore de la finalizarea operaţiunii.







Destroyed in seconds: Noida's Supertech #TwinTowers become the tallest structure to be demolished in India



It took ₹20 crore to demolish the ₹800 crore worth building.pic.twitter.com/9HdCDix0fl