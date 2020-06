Purtarea măştii e obligatorie din data de 12 iunie. Cât costă cea mai ieftină mască sanitară

Din 12 iunie, măştile sanitare sunt obligatorii în spaţiile publice, iar cheltuielile pentru procurarea acestora nu sunt deloc de neglijat. Mai ales că masca trebuie schimbată la 2 ore şi că preţurile nu sunt deloc mici. Pe reţelele de socializare mulţi oameni sunt indignaţi de investiţiile pe care trebuie să le facă în aceste accesorii obligatorii.

Unii au dat pentru o mască 15 lei, alţii şi-au amintit că înainte de pandemie, măştile care costau cam un leu acum se vând cu 9 lei. Am mers prin farmacii cu camera ascunsă să vedem ce stocuri au şi la ce preţuri. La prima farmacie am avut ghinion.



La a doua, am avut mai mult noroc. Şi la a treia, stocurile erau sufiecnte, iar preţurile, aproximativ la fel.



O altă farmacie din aceeaşi reţea, aceleaşi măşti dar, surpriză, la un alt preţ.



Într-o singură farmacie am reuşit să găsim mască de protecţie cu 3 straturi, conform standardelor OMS.

Specialiştii recomandă înlocuirea măştii după 2 ore. Pentru un angajat care lucrează 8 ore şi merge la serviciu cu transportul public, asta înseamnă cel puţin 6 măşti zilnic, adică în jur de 50 de lei.



Ministerul sănătăţii, muncii protecţiei sociale a postat un nou mesaj în care a reiterat apelul autorităţilor la purtarea măştii de protecţie în transportul public şi în spaţii publice închise, dar şi în spaţii deschise unde nu poate fi respectată distanţa socială de un metru.