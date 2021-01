Pungile din plastic, interzise prin lege, se vând într-o veselie. Ce amenzi sunt prevăzute de legislaţie

Începând cu 1 ianuarie 2021, aproape toate pungile din plastic sunt interzise în ţara noastră, prin lege, cu excepţia celor mai subţiri, de 15 microni. Deşi, până acum au fost interzise sacoşele groase, de 50 de microni, majoritatea agenţilor economici nu dau doi bani pe lege şi le comercializează într-o veselie. Potrivit Green Raport, o pungă din plastic este folosită, în medie, 12 minute, iar apoi ajunge la tomberon, pe marginea drumului sau în ape, iar descompunerea durează până la o mie de ani. Însă.., oamenii par să nu conştientizeze gravitatea problemei şi moştenirea pe care o lasă generaţiilor viitoare."Dacă nu se descompun ... sunt bune pungile."" - Le lăsaţi un mediu poluat. - Da? Lăsăm ce ne-au lăsat şi părinţii noştri."Pungile interzise de lege continuă să fie vândute şi la Piaţa Centrală din Capitală."Că sunt interzise nu ne-au spus nimeni, nici la TV nu au arătat. Au spus că vor fi interzise doar că nu se ştie de când.""Dar ce au ele de sunt interzise. Plastic? Dar acum totul e din plastic."Potrivit vânzătorilor, şi cumpărătorii sunt de vină: preferă pungile din plastic, pentru că cele din material biodegradabil sunt mai scumpe." - De ce nu vindeţi pungi eco? - Dar de unde să le găsesc, unde să găsesc fabrica. Lasă să aducă fabrica aici să ni le dea să lucrăm aşa cum ni le aduc şi pe astea."Amenda pentru vânzarea pungilor mai groase de 50 de microni, interzise anul trecut, este de 4500 de lei pentru persoanele fizice şi de până la 12.000 de lei pentru persoanele juridice. Vânzători se apără şi spun că cele vândute de ei nu intră sub incidenţa legii."Şi această pungă neagră BMW e subţire, nu ce a fost anterior. Uitaţi-vă este subţire, pentru că pe ambalaj este scris că punga are 48 de microni."Potrivit inspectorilor de mediu, de când a intrat în vigoare această lege, nicio pungă din plastic nu a fost testată pentru că nu există vreun laborator specializat. În plus, niciun agent economic nu a fost amendat pentru comercializarea sacoşelor interzise." Anul acesta s-au verificat 13 agenţi economici. "Procesul de producere a pungilor din plastic este dăunător mediului, începând de la extragerea materiei prime, din ţiţei, domeniu responsabil de emiterea a 30 la sută din gazele cu efect de seră. Catastrofă ecologică continuă după ce pungile ajung la gunoi."Degradarea sută la sută nu se produce, dar în procesul degradării se elimină gaze."Kenya este ţara care a introdus în 2017 una dintre cele mai dure legi din lume împotriva pungilor de plastic. Acum, cetăţenii care sunt prinși că produc, vând sau chiar folosesc pungi de plastic riscă până la patru ani de închisoare sau amenzi de până la 40 000 de dolari. Dacă în 1974, utilizarea anuală de plastic era de două kilograme pe cap de locuitor, în prezent s-a ajuns la 43 de kilograme. Potrivit OMS, din cauza excesului de plastic de pe planetă, o persoană ingerează anual 70 000 de microparticule de plastic, fapt ce este un adevărat pericol pentru sănătatea oamenilor.