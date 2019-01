Pune în pericol viaţa a mii de oameni. Un şantier de pe strada Brâncuşi nu are niciun pasaj prin care pietonii ar putea să treacă în siguranţă (FOTOREPORT)

Un şantier de pe strada Brâncuşi din Capitală pune în pericol viaţa oamenilor. Este nesecurizat şi nu are niciun pasaj prin care pietonii ar putea să treacă în siguranţă.



"Orice şantier trebuie neapărat să conţină un panou informativ cu următoarele date: cine efectuează construcţia, în baza cărui act şi de cine a fot elaborat, data începerii lucrărilor şi când acestea vor fi finisate, precum şi denumirea obiectului care se construieşte. Conform regulamentului, acesta trebuie amplasat la vedere. Pe partea cea mai apropiată de carosabil trebuie să fie construit un pasaj. Dacă şantierul se află între alte două obiecte, atunci distanţa dintre ele trebuie să fie de cel puţin şase metri."



În cazul blocului în construcţie de pe strada Brâncuşi, niciuna dintre prevederile enunţate mai sus nu este respectată. Oamenii care trec prin preajmă zi de zi spun că, de cele mai multe ori, aleg să ocolească zona.



"De asta eu de fiecare dată eu trec în partea ceea, merg în colo şi iarăşi trec înapoi. Poate ceva să cadă de sus. Nu ştiu dacă şi muncitorii lucrează în siguranţă aici", a spus un bărbat.



"Într-adevăr este periculos. Ar trebui să pună ceva să protejeze şi pentru maşini şi pentru oameni", a completat un alt bărbat.



Am încercat să discutăm cu administratorul firmei de construcţie. L-am găsit doar la telefon.



"De la momentul construcţiei nimeni nu a avut de suferit. Dar nu trebuie să aşteptăm să sufere ca mai apoi să puneţi. Panoul informativ nu suntem obligaţi să-l publicăm. Ce vă interesează, panoul sau pasajul? Pe mine mă interesează normele pe care trebuie să le respectaţi. Dvs mă provocaţi", a declarat administratorul firmei de construcţie.



Arhitectul-şef al sectorului Botanica, Igor Vrabie, susţine că a cerut Agenţiei pentru Supraveghere Tehnică încă în noiembrie anul trecut să meargă să inspecteze şantierul. Nu i-a răspuns însă nimeni la sesizare, aşa că la începutul acestui an a trimis-o repetat.



"Nu există un panou informativ cu datele la construcţia respectivă. Având careva dubii la dimensiunile obiectivului respectiv. Ulterior a fost emisă o dispoziţie a primarului Chişinău de revocare a autorizației de construcţie.Ţinând cont de demersul nostru dumnealor continuau să lucreze", a spus Igor Vrabie, arhitect şef al sectorului Botanica.



Responsabilii de la Agenţia pentru Supraveghere Tehnică neagă că ar fi primit vreo solicitare de la pretura de sector.



"Aveţi două dispoziții de pe Pretura sectorului Botanica de a efectua verificări la aceasta construcţie. Nu înţeleg ce mă întrebaţi dvs. Nu am informaţia la mână acum. mă voi documenta şi voi veni cu o reacţie", a declarat Vitalie Ştirbu, reprezentant Agenţia pentru Supraveghere Tehnică.



Potrivit legii, pentru astfel de încălcări agentul economic se poate alege cu o amendă sau i se poate retrage autorizația de construcţie.