Punctul de vaccinare din Piaţa Centrală din Chişinău se închide. Care este cauza

Punctul de vaccinare de la Piaţa Centrală din Chişinău îşi sistează activitatea din cauza numărului mic de doritori de a se imuniza. Responsabilii menţionează că persoanele care s-au vaccinat acolo pot face rapelul în alte centre din țară.



"Anterior au fost câte 8-10 persoane pe zi. Şi nu vedem rostul din punctul nostru de vedere, toţi aceşti pacienţi se pot adresa la policlinica de la locul de trai", a declarat asistenta medicală de la AMT Centru, Victoria Moiseiv.

În ultima zi de activitate, am surprins mai mulţi moldoveni care au venit să se imunizeze. Unii au spus că sunt nemulţumiţi că procesul durează mult.



"Cu 20 de minute înainte de ora 10 am venit. Iată e ora 10:12 şi nicio persoană nu a primit încă vaccinul."



"Eu cred că aici e lume multă şi nu ar trebui să închidă."



Nu toți însă se grăbesc să se vaccineze, iar argumentele vociferate sunt diferite.



" - De ce nu vă vaccinaţi? - Mii frică. - De ce? - Nu vă pot spune."



"Ne-am vaccinat natural, am fost bolnavă. Am dat analize la anticorpi, îi am, de ce ar trebui să-i distrug."



Responsabilii din sănătate de la Primăria Chişinău au declarat că, zilnic, în cadrul punctului de vaccinare din Piaţa Centrală se imunizau până la cinci persoane.