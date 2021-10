Puncte de vaccinare în mall-uri şi supermarketuri. Oamenii sunt îndemnaţi să se imunizeze prin intermediul unor mesaje sonore

Reticenţa moldovenilor de a se vaccina anti-COVID a determinat autorităţile să deschisă puncte de imunizare în mall-uri şi a supermarketuri, care vor fi activa timp de două zile. Cu toate acestea, medicii spun că oamenii nu se îmbulzesc să se vaccineze. Astfel, ei au fost îndemnaţi să se imunizeze prin intermediul unor mesaje sonore.''Stimaţi clienţi, astăzi în parcarea magazinului nostru este disponibil punctul mobil de vaccinare. Vă aşteptăm fără programare, doar cu actul de identitate. Ai grijă de tine şi cei dragi.''Ana Şaptefraţi a venit la punctul mobil de imunizare, pentru că e aproape de casă.''Am venit pentru a face a doua doză de vaccin Pfizer. Prima doză am suportat-o foarte bine. Este foarte comod acest punct de vaccinare. Am ieşit din casă şi am ajuns aici.'', a declarat Ana Şaptefraţi, locuitoare a Capitalei.''Am fost bolnavă de COVID în decembrie şi cu greu m-am vindecat. Nu vreau să mă mai îmbolnăvesc. M-am vaccinat ca să-i protejez pe cei apropiaţi.''''Trebuie să ne vaccinăm. Nu vedeţi ce mulţi se îmbolnăvesc. Eu la vârsta mea nu vreau să mă îmbolnăvesc. Eu m-am vaccinat şi copii cu toţi.''Unii dintre cei care au venit la magazin, au trecut pe la punctul de imunizare pentru a se informa. Alţii, însă, şi-au convins colegii să se vaccineze anti-COVID-19.''Am adus-o de mână să se vaccineze. Ea nu vroia, dar eu am adus-o. Noi avem colegi care sunt bolnavi, avem colegi care au decedat anul trecut de COVID.''Timp de două ore, la punctul de vaccinare amplasat în parcarea unui centru comercial din sectorul Ciocana al Capitalei s-au imunizat 20 de oameni. Astfel, doritorii de a se vaccina sunt așteptați şi sâmbătă, de la ora 10:00 până la ora 20:00. Aceştia pot alege între serurile Pfizer, Johson şi Johson, AstraZeneca sau Sinopharm.''Noi îndemnăm toată populaţia să se imunizeze. Este unica metodă de a evita cazurile grave şi răspândirea infecţiei. Noi suntem disponibili să răspundem la orice întrebare că să-i explicăm pacientului care sunt contraindicațiile şi beneficiile vaccinări.'', a declarat Ala Bejan, şefa Centrului Medicilor de Familie nr.8.Punctele mobile de vaccinare au fost deschise în trei rețele de supermarketuri din țară și în două mall-uri din Capitală. În prezent, doar puţin peste 25 la sută din populaţia Moldovei s-a vaccinat complet anti-COVID.