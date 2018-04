PUMNI ŞI PICIOARE LA BASEBALL: Tyler Austin l-a lovit pe Joe Kelly în timpul meciului

foto: capturavideo

Bătaie generală în meciul din Baseball Major League dintre New York Yankees şi Boston Red Sox.



Tyler Austin de la Yankees l-a lovit pe Joe Kelly, fiind nemulţumit de felul în care jucătorul echipei adverse i-a aruncat mingea. În doar câteva secunde pe teren au intrat jucătorii de rezervă, care de asemenea și-au împărţit pumni şi picioare.



Bătăuşii s-au potolit cu greu, fiind liniştiţi de colegi. Protagoniştii conflictului, Austin şi Kelly, dar şi unul dintre antrenorii lui Yankees, Phil Nevin, au fost eliminaţi de pe teren. Partida s-a reluat, iar gruparea din New York a obţinut victoria cu scorul de 10-7.



Nu este pentru prima dată, când componenţii celor două echipe se bat. A mai fost un episod asemănător, în 2003, când bătaia generală a fost provocată de faptușl că fostul jucător al lui Boston Red Sox, Manny Ramirez, l-a doborât pe gazon pe Don Zimmer, care antrena în acel timp pe New York Yankees.