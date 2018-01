PUBLIKA WORLD: Sute de oameni călare au trecut prin cercuri de foc ca să scape de duhurile rele (VIDEO)

Embed:

Ritual mai puţin obişnuit în oraşul San Bartolome de Pinares din Spania. Sute de oameni călare au trecut prin cercuri de foc. Spectacolul are loc anual, în ziua în care este sărbătorit Sfântul Anton, protectorul animalelor.



Spaniolii cred că, după ce trec prin foc, caii vor fi sănătoşi tun pe tot parcursul anului.



"Această sărbătoare este foarte importantă pentru mine. Sunt foarte credincios şi am foarte mare încredere în Sfântul Anton. Am multe animale, le iubesc şi vreau ca acest sfânt să le protejeze", a spus un amator.



"Acest ritual este foarte special. Transmitem tradiţia din generaţie în generaţie, de la părinţi la copii"



Mai multe organizaţii pentru protecţia animalelor au criticat ceremonia şi au cerut interzicerea acesteia. Autorităţile locale au dat asigurări că animalele nu au de suferit.