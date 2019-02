PUBLIKA WORLD: Ploi violente în California. Case distruse, copaci doborâți, drumuri avariate și maşini blocate în nămol (VIDEO)

După incendiile apocaliptice, California se confruntă cu ploi abundente. Şuvoaiele au provocat inundaţii grave, au distrus drumuri şi au acoperit liniile de cale ferate. Autorităţile au fost la un pas să închidă circulaţia pe o autostradă din regiune. Imaginile surprinse de localnici arată copaci doborâţi peste case, acoperişuri avariate şi maşini blocate în nămol.

Din cauza intemperiilor, o femeie a trăit clipe de coşmar. Casa în care locuia s-a deplasat din cauza alunecărilor de teren, iar ea a rămas blocată în interior. Din fericire, salvatorii au reuşit să o scoată la timp.



"Alunecările de teren au mişcat duplexul în care se afla femeia. Am reuşit să o salvăm. Victima a fost dusă la spital cu răni uşoare", a declarat Kai Pasquale, salvator american.



În jur de 50 de case au fost evacuate din calea potopului. Autorităţile au sfătuit oamenii care locuiesc în apropiere de râuri să-şi părăsească locuinţele.



"Nu a mai plouat atât de abundent de mai bine de un an. Deci, în această perioadă ne-am simţit în siguranţă. Dar acest sentiment a dispărut odată cu venirea furtunilor. Aşa de violentă nu am mai întâlnit de ani buni. E foarte rău."



Un cuplu din Taiwan a venit în California pentru a-şi petrece luna de miere, însă vremea rea le-a dat planurile peste cap.



"Ne-am căsătorit recent şi am decis să venim aici în prima noastră vacanţă. E minunat aici, doar că astăzi vremea e foarte rea."



Meteorologii americani au transmis că ploile vor continua şi astăzi, dar pe teritorii mai izolate.