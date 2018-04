PUBLIKA WORLD: Inundaţii fără precedent în Rusia. Peste 1000 de case din regiunea Voronej, sub ape

Embed:

Stare de urgență în regiunea Voronej din Rusia. Peste 1000 de case din patru localităţi sunt sub ape, iar 130 de oameni au fost evacuați. Unii localnici au refuzat să-şi părăsească locuinţele, însă salvatorii spun că dacă situația se va agrava oamenii vor fi scoşi forțat.



"Nivelul apei depăşeşte un metru."



"Anul trecut am făcut reparație aici."



În orașul Kalaci a fost inundată o clinică veterinară de unde au fost evacuate animalele.



"În clinică apa este până la brâu, iar laboratoarele sunt inundate în totalitate", a spus medicul veterinat, Nadejda Svinareva.



Inundațiile sunt provocate de topirea bruscă a zăpezii. Nivelul apei în râuri a crescut până la şapte metri.



"În acest an, s-au umplut cu apă și albiile râurilor care au secat",a spus adjunctul primarului orașului Kalaci, regiunea Voronej, Vladimir Paţev.



Salvatorii se aşteaptă ca zilele viitoare nivelul apei din râuri să sară de opt metri. Ultima inundație de acest fel în regiune a avut loc în 1974.