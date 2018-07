PUBLIKA WORLD: Festivalul roșcaților în Rusia. La eveniment au participat atât oameni, cât și animale domestice

Celebrele festivaluri ale roşcaţilor din Olanda şi Irlanda au acum o copie şi în Rusia. La Nizhny Tagil a avut loc la sfârşitul săptămânii Parada Roşcaţilor la care au participat mii de persoane. Unii dintre ei şi-au adus şi animalele de companie: căţei, pisici şi chiar... găini roşcate.

Muzică şi distracţie pe cinste la Festivalul Roşcaţilor din Rusia. Evenimentul s-a desfăşurat la Nizhny Tagil, un oraş de 300 de mii de locuitori.



"Când eram mică nu era deloc interesant, ceilalţi copii mereu mă necăjeau. Eram singura roşcată din grup, nu mai era nimeni ca mine. Nu mi-a plăcut. Dar acum e minunat, e cool, sunt foarte bucuroasă."



Parada a atras o mulţime de oameni, indiferent de culoarea părului.



"Aş vrea să fiu roşcat, dar nu am cum. Roşcaţii sunt cei mai fericiţi oameni, iar cei care le sunt alături sunt şi ei fericiţi. Sunt cea mai fericită persoană nu doar pentru că soţia e roşcată, dar în general. Dar am luat-o de nevastă pentru că are părul lung şi roşcat."



Alţii care nu au avut şansa să se nască roşcaţi, au apelat la saloanele de coafură.



"Nu m-am gândit niciodată că părul roşcat îmi va aduce noroc, dar se asortează cu ochii mei. De aceea m-am vopsit din blondă, roşcată. Sunt foarte fericită."



Şi nu doar roşcaţii au fost vedetele evenimentului: oamenii şi-au adus la festival animalele de companie sau... mijloacele de transport.



"Rasa roşcată e decorativă, ca această găină. Şi face şi ouă, dar sunt mici."



"Fără îndoială că te înveseleşte, e de la sine înţeles, pentru că are o culoare minunată. Nu te poţi uita la ea fără să zâmbeşti."



Festivalul Roşcaţilor din Rusia a ajuns la cea de a treia ediţie. Organizatorii spun că, în mod sigur, cea de anul viitor va atrage şi mai mulţi participanţi.