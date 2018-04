PUBLIKA WORLD: Cutremur cu magnitudinea de 5,6 Japonia. Există riscul de producere a unor replici ale seismului

Un cutremur de pământ cu magnitudinea de 5,6 s-a produs în noaptea de duminică spre luni în Japonia, provocând rănirea a cinci persoane şi pagube materiale, în timp ce autorităţile au emis o alertă în privinţa riscului de producere a unor replici ale seismului.

Seismul, care s-a produs în vestul insulei Honshu, la 96 kilometri nord faţă de Hiroshima la ora locală 01.32, a fost evaluat la 5,6 grade pe scara Richter de Serviciul de prospectare geologică al Statelor Unite (USGS) şi la 6,1 de Agenţia meteorologică japoneză (JMA).



Agenţia niponă a cerut populaţiei să rămână vigilentă. "Vrem ca zonele care au fost afectate de acest seism puternic să rămână în alertă în timpul săptămânii care vine, întrucât câteva replici ar putea să apară şi să aibă o intensitate de un nivel de 'cinci plus'" pe scala seismică japoneză, a declarat Toshiyuki Matsumori, unul dintre coordonatorii JMA, într-o conferinţă de presă.



Scala seismică japoneză este utilizată pentru a evalua efectele la suprafaţă generate de un cutremur de pământ. Nivelul "cinci plus" ocupă locul al patrulea în topul celor mai ridicate trepte ale acestui sistem de evaluare. La un seism cu intensitatea "cinci plus", oamenilor le este dificil să meargă fără să se ţină de ceva, iar astfel de seisme pot să doboare diverse obiecte din locuinţe - precum televizoare - şi să distrugă drumuri şi imobile, scrie realitatea.net.



Replici puternice ar putea să se producă în următoarele două sau trei zile, a precizat Toshiyuki Matsumori, iar mai multe cutremure importante au fost deja resimţite în regiunea afectată de seismul iniţial.