PUBLIKA WORLD: Cod ROŞU şi PORTOCALIU de vreme rea în Bulgaria. Zeci de maşini, blocate pe şosele

Cod roşu şi portocaliu de vreme rea în Bulgaria! Meteorologii au emis o avertizare meteo pentru toţi şoferii care se îndreaptă spre Bulgaria.



Întreg teritoriul Bulgariei va fi afectat luni și amrti de căderi însemnate de precipitații sub formă de ninsoare, însoțite de vânt puternic și temperaturi scăzute.



A fost emis cod roșu pentru căderi de precipitații sub formă de ninsoare și vânt puternic în următoarele regiuni: Smolian și Kardjali.



De asemenea, s-a emis cod portocaliu pentru căderi de precipitații sub formă de ninsoare și temperaturi scăzute în următoarele regiuni: Vidin, Montană, Vrața, Pleven, Loveci, Gabrovo, Veliko Târnovo și Târgoviște, Dobrici, Varna, Burgas, Sliven, Yambol, Ruse, Razgrad, Silistra și Sumen, Sofia Regiune, Sofia, Pernik, Kiustendil, Blagoevgrad, Pazardjik, Plovdiv, Stara Zagora și Haskovo.