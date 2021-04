Publika TV vă mulţumeşte pentru fidelitate. De 11 ani ajungem zi de zi în casele voastre

De 11 ani ajungem zi de zi în casele voastre. Suntem o echipă care munceşte necondiţionat pentru voi, dragi telespectatori. Împreună învăţăm să creştem şi să educăm generaţii. Din 2010, construim împreună viitorul, dar nu am fi reuşit asta fără oamenii de dincolo de sticlă. Mulţi dintre ei au făcut alături de Publika TV primii paşi în televiziune.



"Am venit aici de pe băncile facultăţii, respectiv am ajuns aici din momentul înfiinţării acestui post de televiziune. Mulţi ani Publika TV, în primul ţi în primul rând, de la 11 ani să ajungem la o vârstă mai mare. Să rămânem cel mai important post de ştiri din ţara noastră aşa cum am fost şi până acum", a spus Vitalie Maistru, coordonatorul departamentului Sport.



Pentru mulţi angajaţi, colegii de muncă au devenit în timp cei mai buni prieteni.



"Timp de 11 ani, Publika TV a devenit pentru mine a doua casă. În concediu îmi este dor de job. Eu mă mândresc că lucrez la Publika TV", a menționat Adimir Garabajii, producător executiv ştiri



Chiar dacă nu mai apare zi de zi pe sticlă, acolo unde v-aţi obişnuit să-l vedeţi, jurnalistul Vitalie Dogaru a rămas în familia Publika TV şi munceşte alături de oamenii din redacţia de ştiri.



"Cum aş fi renunţat la un proiect căruia i-am dedicat un sfert din viaţa mea? Ceea ce am învăţat la Publika TV este să cred în puterea echipei. Iar echipa merge mai departe", a precizat Vitalie Dogaru, editor of the day.

Jurnaliştilor Publika TV nu le este frică de greutăţi şi lucruri neprevăzute, pentru că adevăraţii profesionişti ştiu să facă faţă tuturor provocărilor.



"Aici în regie se întâmplă adevăratul spectacol. E ceea ce nu se vede la televizor, emoţie, adrenalină, certuri, gafe. Nu cred că m-ar mai mira ceva. Am avut de toate", a declarat Mariana Gajiu producător executiv ştiri.



"La Publika răspund de imaginea care ajunge pe la oameni acasă. Mi-a dat o experienţă mare atât la nivel tehnic, cât şi artistic. 11 de Publika au fost o experienţă vastă, n-a fost uşor, dar interesant", a spus Oleg Ceban regizor de emisie.

Vă suntem recunoscători pentru că ne urmăriţi şi ne apreciaţi. Ne motivaţi să mergem înainte, să ajungem departe şi să depăşim aşteptările. Publika TV vă mulţumeşte pentru fidelitate.

"Să lucrezi la un post de televiziune de ştiri înseamnă să fii în miezul evenimentului. Mii de oameni văd lumea prin ochii mei. În funcţie de cât de exact şi bine reuşesc să filmez, aşa înţeleg oamenii ce eveniment s-a produs. În toţi aceşti ani, colectivul nostru prietenos şi profesionist a lucrat anume pentru voi, dragii noştri telespectatori. De altfel, nimic din toate astea nu aveau sens", a punctat Victor Cuzmin, operator de imagine.