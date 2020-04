Publika TV mai mult decât un job. Povestea angajaților care fac echipă nu doar la muncă, dar şi acasă

Publika TV este pentru ei o familie... la propriu şi la figurat. Unii angajaţi ai postului nostru de televiziune fac echipă nu doar la muncă, ci şi acasă. De zece ani, vocile soţilor Tudor şi Veronica Bogatu răsună în casele oamenilor din toată ţara. Ambii sunt editori de voce la Publika TV.



"Nu suntem perfecţi, dar suntem gata să învăţăm din erorile pe care le-am comis şi să fim mai buni. O facem pentru tine, pentru că meriţi!"



Deşi nu apar pe sticlă, Tudor şi Veronica sunt uşor de recunoscut atunci când merg pe stradă sau intră într-un magazin. Este suficient să spună ceva.



"Privea în telefon ştirile şi a făcut o asociere între vocea mea şi ştirea care se auzea din telefon. S-a uitat la mine cu nişte ochi. Nu am să uit uimirea din privirea lui. A zis: "Ce bine... Nu... Tu eşti?"", a spus Tudor Bogatu, editor voce Publika TV.



Primul a venit la Publika TV Tudor. După ce a fost acceptat, i-a propus şi soţiei să-și încerce norocul.



"Era o mare provocare - Publika. Deja se ştia că apare ceva pe piaţa nemaipomenit. Când au decis să mă ia, am lăsat baltă şapte joburi şi am rămas cu unul singur. A fost mai bine şi pentru mine şi pentru familia mea", a zis Tudor Bogatu, editor voce Publika TV.



Ambii au venit la Publika după o experienţă la radio. Veronica are şi educaţie muzicală, ceea ce o ajută să pună accente potrivite în sonorizare.



"Veronica: Trebuie să dai o culoare, trebuie să te concentrezi. Un pic de actorie şi aici. Trebuie să simţi.

Tudor: Un fel de extrim, aici apare şi adrenalină şi ştii că toată lumea se bazează pe tine. Uneori iese că citeşti şi mai bine."



Soţii Bogatu susţin că activitatea lor a inspirat-o şi pe fiica lor de 11 ani să facă jurnalism. Discuţiile despre muncă sunt la ordinea zilei la ei acasă.



"-Nu m-am obişnuit să zic "soţia" la muncă - colegul meu de muncă. Noi chiar cerem părerea: "Tu m-ai auzit astăzi?".

- Sunt chiar discuţii în familie, după muncă. Dacă credeţi că s-a închis uşa la televiziune şi nu mai vorbim. Nu, după muncă vorbim mai mult despre asta."



"Bun găsit, doamnelor şi domnilor! Femeia internată, aici la spitalul Timofei Moşneaga, diagnosticată cu COVID-19...Bun găsit, doamnelor şi domnilor! Alături de femeia infectată cu coronavirus au zburat alte 114 persoane."



Un alt exemplu de familie de la Publika TV sunt surorile gemene Cristina şi Augustina Badica. De patru ani, ambele sunt reporteri la postul nostru de televiziune.



"Augustina l-a ales prima, dar eu am făcut totul posibil. Când eram la liceu, Publika făcea nişte emisiuni la care invita absolvenţi de la Bacalaureat, Augustina a fost printre norocoşi. Mi-a povestit că a rămas absolut impresionată. Am ales ambele Jurnalism, poate şi din cauza asta", a spus Cristina Badica, jurnalist Publika TV.



Faptul că sunt gemene le-a pus în multe situaţii amuzante, dar le-a şi ajutat să-și facă surse mai ușor, unul dintre cele mai importante lucruri în activitatea jurnalistului.



"A durat, cred că câteva luni până când oamenii sau sursele noastre şi-au dat seamă că noi suntem două surori. Datorită Augustinei mi-a fost mult mai uşor să reuşesc să-mi fac surse. Au fost şi cazuri în care nu ne recunoşteau. Cel puţin în redacţie, am impresia că practic toată lumea ne deosebeşte", a zis Cristina Badica, jurnalist Publika TV.



De când muncesc la Publika TV, Cristina şi Augustina spun că s-au convins că este un mare avantaj să ai o soră geamănă.



"Când Augustina are un live la ora 17.00, ea poate să-mi spună să-l dau eu în locul ei. Noi ne înţelegem foarte uşor. Dar, de obicei, şefii cunosc despre asta. Adică nu facem astfel de glume în redacţie. Pentru că oricum îşi dau seamă că am făcut schimb", a spus Cristina Badica, jurnalist Publika TV.



Surorile Badica spun că Publika TV este pentru ele o adevărată şcoală de Jurnalism şi le-a oferit posibilitatea să se dezvolte profesional.



"Îi doresc acestei televiziuni să rămână la fel de puternică. Să dea în continuare tonul pentru piaţa mediatică. Publika TV o să rămână la înălţime, iar colegilor mei le doresc mult curaj şi multă inspiraţie pentru că oamenii care ne urmăresc au cerinţe mari şi merită să vadă cele mai bune ştiri", a zis Cristina Badica, jurnalist Publika TV.