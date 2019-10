Publika TV atacătă din nou. Deputaţii PPDA trec la atacuri la persoană şi fac propuneri indecente

Guvernarea atacă din nou jurnaliştii Publika TV. Pentru că nu sunt capabili să răspundă la întrebările reporterilor, deputaţii PPDA trec la atacuri la persoană şi fac propuneri indecente jurnalistelor. S-a întâmplat ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, organizată de deputatul PPDA, Igor Munteanu, cu ocazia votării în prima lectură a proiectului de lege care prevede aşa-zisă "deoffshorizare".



Iniţiativa are drept scop stabilirea restricțiilor de participare la procedurile de privatizare, parteneriat public-privat, achiziții publice și concesiuni pentru mai multe categorii de persoane juridice, inclusiv cele din zone offshore. Igor Munteanu a fost deranjat de întrebările reporterului Publika TV, Oxana Bodnar.



"REPORTER: Înainte de prima lectură, aţi cerut părerea cuiva din mediul de afaceri? MUNTEANU: Sigur, am cerut.

REPORTER: Şi ce părerea au?

MUNTEANU: Pozitivă.

REPORTER: Toţi, da?

MUNTEANU: Nu am spus toţi.

REPORTER: Despre ce riscuri vorbesc atunci investitori străini?

MUNTEANU: Domnişoara, dumneavoastră, aţi monopolizat toate întrebările. Dacă doriţi, o să stăm de vorbă la o cafea şi o să spun care sunt riscurile.

REPORTER: Nu, eu vreau să le aud în cadrul conferinţei.

MUNTEANU: Este un proiect de lege extrem de necesar."



Ulterior, preşedintele fracţiunii PPDA, Alexandru Slusari, i-a luat apărarea colegului său şi a continuat să atace jurnalista Publika TV.



"SLUSARI: Domnişoara are conflict de interese, reprezintă un holding care se finanţează doar din zona offshore. O să fie finanţări, nu o să fie finanţări.

REPORTER: Iarăşi, domnule Slusari, Dumneavoastră speculaţi ca şi colegul Dumneavoastră de partid cu informaţiile pentru care nu aveţi nicio dovadă. Nu e chiar bine pentru un deputat. SLUSARI: Alte întrebări."



Nu este pentru prima dată când Alexandru Slusari face asemenea declaraţii nefondate. Acum câteva zile, un alt deputat PPDA, Chiril Moţpan, a bruscat-o pe reporterul Publika TV, Oxana Bodnar, şi i-a trântit uşa în nas. Demnitarul a devenit agresiv după ce a fost întrebat de unde a obţinut informaţiile privind tranzacţiile comerciale al posturilor de televiziune Publika şi Prime, pe care le-a publicat pe profilul său de facebook.



"REPORTER: Ascundeţi sursa informaţiilor pe care aţi primit. Ascundeţi sursa?"



General Media Group Corp, deținătoarea licențelor audiovizuale ale Publika TV şi Prime TV, condamnă atacurile repetate ale puterii asupra jurnaliştilor noştri şi le califică drept un abuz de o gravitate extremă şi un atac direct față de presa care nu cedează presiunii și șantajului din partea autorităţilor şi politicienilor de la putere.