PUBLIKA TV, aproape de oameni şi în 2020. În cadrul teledonului pentru eroii în alb au fost colectaţi 500 de mii de lei

2020 a scos la iveală cât de slăbit este sistemul medical din Moldova. Doctorii au luptat contracronometru cu noul coronavirus deşi în spitalele din ţară lipseau echipamentele medicale, iar sălile de terapie intensivă nu erau dotate aşa cum trebuie. Publika TV a decis să marcheze un deceniu de activitate printr-o acțiune de colectare de fonduri pentru susținerea cadrelor medicale. Artiști, politicieni, agenţi economici şi oameni simpli au răspuns apelului Publika TV şi au donat bani pentru eroii în alb. Angajaţii de la liceul Teoretic cu Profil de Artă "Mihail Berezovschi" au donat salariul pe o zi."Suma este foarte modestă pentru că suntem cadre didactice, dar şi lucrători tehnici, îngrijitoarele de încăperi, toate persoanele care activează în liceu, ne-am organizat şi am venit cu această decizie de a contribui cu cel puţin.", a spus directorul Liceul Teoretic cu Profil de Artă „Mihail Berezovschi”, Ana Eremei-Berezovschi."Am nepoţi, am fiice, am copii şi am decis pentru sănătatea lor, pentru ca să fim protejaţi, să donăm celor din prima linie. Toată suma o dau, 3800 de lei.", a spus locuitorul satului Cimişeni, raionul Criuleni, Mihai Ţîmbalari.În acest an, Publika TV te-a îndemnat să stai acasă şi astfel, să-i protejezi pe cei dragi. De acasă, oamenii au aplaudat medicii.Weekenduri la rând, moldovenii au arătat ce înseamnă solidaritatea şi recunoştinţa.În 2020, am înţeles cât de important este să purtăm masca de protecţie. Pentru mulţi, la început a fost incomod şi neobişnuit. Şi de această dată, Publika TV a venit cu un îndemn."Un mesaj foarte fain pentru sensibilizare, pentru a aduce aminte că pandemia nu s-a terminat, că mor oameni. Sunt medici care îşi pierd sănătatea, nu-şi văd apropiaţii."Aceşti tineri au desenat cu creta în Piaţa Marii Adunări Naţionale o mască imensă."Am insistat pe acest loc, pentru că este cumva un loc simbolic, un loc care defineşte ţara."La sfârşitul anului, i-am îndemnat pe toţi bărbaţii care s-au tratat de COVID-19 să meargă să doneze plasmă."Moldova rămâne fără sânge. Rezervele de plasmă convalescentă, vitală pentru bolnavii de COVID-19 în stare gravă, sunt pe terminate. Viaţa unui om nu are preţ, iar un donator de plasmă poate salva trei vieţi deodată. Fii de trei ori erou şi dăruieşte speranţă celor care doar cu ea au rămas.""Am aflat că este criză de plasmă. Şi am decis să donez şi eu. ""Ca să-i ajuţi pe ceilalţi, trebuie să vii, să donezi, mai ales dacă te-ai tratat de COVID-19.""Mulţumim pentru donaţie. Vă dorim sănătate, o zi frumoasă şi aveţi grijă de dumneavoastră. - Mulţumesc mult. - Asta este o mulţumire din partea Centrului de Transfuzie a Sângelui.""Împreună cu Publika am identificat un punct foarte necesar, un punct de a ne mobiliza şi a sensibiliza pe cei care s-au însănătoşit de COVID-19 şi ar putea deveni salvatori pentru alţi pacienţi ce suferă de această maladie. Mulţumesc Oficiului Naţional al Viei şi Vinului pentru această deschidere şi pentru faptul că au decis să fie alături de aceşti eroi.", a spus directorul Centrului Naţional de Transfuzie a Sângelui, Svetlana Cebotari.Echipa Publika TV vă mulţumeşte că aţi fost mereu receptivi. Rămânem împreună şi în anul care vine. Împreună suntem o forţă. Împreună reuşim.