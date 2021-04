Publika TV a lansat campania "11 pentru Moldova". Povestea eroului în halat alb care tratează cazurile grave de COVID-19

Într-un an dificil pentru toţi, Publika TV a decis să marcheze 11 ani prin poveştile unor oameni de la care avem ce învăţa. Am lansat campania "11 pentru Moldova" prin care vrem să descoperim împreună istoriile unor adevăraţi eroi. Medici, profesori, poliţişti, salvatori - toţi cei care ne demonstrează în fiecare zi că schimbările şi provocările ne fac mai puternici. Ei sunt eroii Publika TV. Sunt oameni care ne oferă lecţii de viaţă prin propriul exemplu. Vă invităm să-i cunoaşteţi pe cei care merită toată aprecierea noastră.

Unii spun despre el că a readus oameni de pe cealaltă lume. Dinu Condrea a tratat primele cazuri grave de COVID-19 din Moldova şi de un an de zile, este mai des la Spitalul Republican, decât acasă. Acolo conduce echipa din secţia Terapia Intensivă COVID nr. 2. Dedicat, energic şi optimist. Aşa este recomandat medicul care a pus pe picioare pacienți fără niciun licăr de speranţă. Pentru curajul şi implicarea lui, Dinu Condrea a devenit eroul campaniei Publika TV.

"Frica este şi astăzi. De fiecare dată când intri în focar asta este ca pentru prima dată, dar ne isprăvim", a spus eroul în alb.



Dinu Condrea conduce prima secţie deschisă la SCR pentru pacienţii cu forme grave de COVID-19. De când a început pandemia, viaţa lui s-a întors la 180 de grade. Medicul practic s-a mutat cu traiul în spital şi poate număra pe degete câte zile libere a avut într-un an de zile.



"La ora 5:45 e trezirea, sunăm în secţie, aflăm starea generală a tuturor pacienţilor, pentru că la ora 6 trebuie să prezentăm raportul. La 6:30 mă pornesc de acasă, la 7 suntem deja în spital. Nimeni nu o să mă creadă, la ora 21 mă culc", a declarat Dinu Condrea.



Doctorul Condrea şi colegii săi au scos mulţi oameni din ghearele morţii. Deşi în secţia lor vin cei mai gravi pacienţi, 80 la sută ies de la Terapia Intensivă pe picioarele lor.



"Sunt foarte mulţi pacienţi tineri care au stat o lună întreagă în terapie intensivă, cazuri în care toată lumea, inclusiv rudele, dădeau mâinile în jos. Noi luptam în continuare şi ei sunt bine-mersi", a povestit şeful interimar al secţiei Terapie Intensivă COVID 2.



Pentru unii, doctorul Condrea a făcut minuni.



"Am avut un caz care şi pentru noi a fost foarte ieşit din comun, un pacient care a suferit trei accidente vasculare cerebrale, două infarcturi. Dacă nu greşesc, avea 77 de ani şi am reuşit şi l-am scos", a spus doctorul Condrea.



Fiecare victorie asupra bolii o împarte tot cu pacienţii.



"50 de procente din succesul nostru suntem noi, medicii, cu toate componentele medicinei. 50 de procente e dorinţa pacientului de a lupta", a menționat Dinu Condrea.



Dar medicii nu au de luptat doar cu noul coronavirus, ci şi cu indiferenţa oamenilor aflaţi dincolo de pereţii spitalului, care s-au relaxat prea mult, spun doctorii.



"Şi acum sunt aşa tipuri de pacienţi care spun că nu are de unde, că ei au stat doar în case. Sunt chiar foarte mulţi, din păcate. Sunt din cei care au fost intubaţi, au fost scoşi de la aparatele de ventilare şi sunt deja pe picioare, dar oricum nu cred în asta", a declarat şeful interimar al secţiei Terapie Intensivă COVID 2.



Deşi recunoaşte că uneori, puterile îi ajung la capăt, medicul este optimist. După acest interviu, Dinu Condrea a îmbrăcat din nou costumul de protecţie şi a intrat în focar, să lupte alături de pacienţi cu noul coronavirus.



"Parcă în fiecare zi mă duc acasă cu gândul că gata, nu mai pot, nu mai vreau, mi-e silă de tot, deja sunt obosit. Te trezeşti dimineaţa şi nici nu te mai gândeşti la asta, dar te gândeşti la fiecare pacient, ce-i cu ei, cum a decurs procedura a doua, a treia. Vii la serviciu şi te apuci de lucru şi nu mai ai timp să te gândeşti la altceva", a punctat Dinu Condrea.