PUBLIKA REPORT. Prins cu camionul plin cu lemne. 700 de amenzi pentru furt în păduri

Sute de copaci pe zi sunt tăiaţi pentru lemn de foc. Odată cu răcirea vremii, se fură din păduri cu camioanele.

700 de amenzi s-au dau dat, însă acestea sunt prea mici, o spun chiar inspectorii. O amendă este de cel mult 1500 de lei pentru ceea ce numim figurativ “să omori natura”. S-a tăiat lemn de două milioane de lei, de la începutul acestui an; oficial, am rămas fără încă 4 mii de copaci, şi aşa în fiecare an, pierdem câteva mii de arbori .

Pădurile rămân dezgolite, până vor creşte alţi copaci noi. 14 milioane de puieţi au fost sădiţi în octombrie şi tocmai în jumătate de secol va fi împădurită ţara dacă nimeni nu va mai tăia şi fura ca în codru.

Cum oprim tăierea pădurilor în Moldova, analizează ecologistul Andrei Dumbrăveanu, membru al Partidului Verde Ecologist, şi jurnalistul Constantin Olteanu.