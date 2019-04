PUBLIKA REPORT: Moldova o piață în plină expansiune pentru industria IT

Potrivit studiului „Jucătorii IT din Republica Moldova - pregătiți pentru prezența la nivel mondial", elaborat de International Data Corporation, piața de servicii IT din ţara noastră va depăși anul acesta valoarea totală de 154.5 milioane de dolari. Aproape 80 la sută sunt exporturi de servicii IT. Experții afirmă că rezultatele se datorează maturizării unor segmente de piață, dezvoltării de produse noi şi facilităților economice implementate pentru sprijinirea acestui sector strategic pentru Republica Moldova.

Chiril Gaburici, ministrul Economiei și Infrastructurii, se așteaptă ca industria IT din Republica Moldova să crească până la 262 de milioane de dolari către anul 2024.

Vitalie TARLEV, secretar de stat la Ministerul Economiei și Infrastructurii, şi Doina NISTOR, directoarea Proiectului de Competitivitate din Moldova, punctează care sunt avantajele pieței moldovenești pentru dezvoltarea sectorului IT şi pe ce se bazează optimismul autorităților pentru atragerea investițiilor în acest domeniu.