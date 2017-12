PUBLIKA ONLINE. Steep: Road to the Olympics a beneficiat de o sesiune Open Beta

Steep: Road to the Olympics a beneficiat de o sesiune Open Beta

Ubisoft a anunţat că Steep: Road to the Olympics a beneficiat de o sesiune Open Beta, disponibilă începând din 28 noiembrie 2017 şi până pe 4 decembrie. Acest Open Beta a putut fi încercat de toţi jucătorii atât pe consolele PlayStation 4 şi Xbox One, unde a beneficiat de îmbunătăţiri grafice în cazurile modelelor PS4 Pro şi Xbox One X, cât şi pe PC prin Uplay şi Steam.

În acest beta, jucătorii au putut participa la cinci probe: două dintre ele pe harta din Coreea de Sud - Downhill şi Big Air, celelalte trei urmând să se desfăşoare pe harta Japoniei - snowboard şi wingsuit. De asemenea, jucătorii vor putea explora o porţiune din harta deschisă a Japoniei. Ca bonus, jucătorul care, la sfârşitul acestei perioade de beta, a terminat în fruntea leaderboard-ului pentru proba Downhill va câştiga un bilet la Jocurile Olimpice de Iarnă ce vor avea loc în 2018, în Coreea de Sud. Steep: Road to the Olympics este un expansion pack pentru Steep şi, în acelaşi timp, jocul oficial al Olimpiadei de iarnă de la anul. Acesta a fost lansat pe 5 decembrie 2017, în versiuni pentru PlayStation 4, Xbox One şi PC.

Bandai Namco Entertainment a dezvaluit My Tamagotchi Forever

Bandai Namco Entertainment a dezvaluit My Tamagotchi Forever, un nou joc gratuit pentru dispozitivele mobile, dezvoltat de Paladin Studios. De la lansarea primului dispozitiv Tamagotchi, multe elemente de gameplay au evoluat, lucru care va fi reflectat şi de noua aplicaţie, dezvoltată prin încorporarea celor mai noi tehnologii, adaptate pentru utilizatorii din zilele noastre.

My Tamagotchi Forever va include, pe lângă modurile clasice de joc, şi unele noi. Prima noutate evidentă este Tamatown, un oraş vesel în care trăiesc toate personajele Tamagotchi. Acesta este locul în care utilizatorii îşi pot dezlănţui creativitatea combinând după bunul lor plac elementele de personalizare colecţionate.

Experienţa My Tamagotchi Forever promite însă cu mult mai multe: va trebui să-ţi creşti personajul tău Tamagotchi, hrănindu-l, spălându-l, curăţând după el, iar noaptea stingându-i luminile, astfel ca personajul să poată dormi în linişte şi să rămână sănătos.

Mai mult, te vei putea distra cu el, explorând împreună Tamatown, participând la diferite activităţi şi legând noi prietenii cu alte personaje Tamagotchi. Eroul ştie să evolueze: în funcţie de cum îi îngrijeşti, personajele vor evolua dintr-un tip în altul. Niciodată nu ştii în ce se vor transforma. Noua generaţie de Tamagotchi îşi va face apariţia în 2018, dar fanii pot participa la un concurs special încă de azi, pe pagina www.mytamagotchiforever.com.