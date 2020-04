PUBLIKA - DE 10 ANI, AICI SUNT ȘTIRILE. 10 ani de știri în 60 de secunde de imagini

Moldova, acum ai televiziune! Spune ce gândeşti! Aproape de oameni! Aici sunt ştirile! Cu aceste mesaje şi sloganuri Publika TV este de 10 ani în casele moldovenilor. Este 7 aprilie, este ziua Publika TV.

Acum un deceniu, am apărut în faţa ta decişi să schimbăm lucrurile în această ţară. Sinceri, cu multe emoţii, însă hotărâţi să scriem istorie în presa din Moldova. Am avut un singur scop – să fim cei mai buni pentru tine, telespectatorul Publika TV şi să-ţi fim fideli. Dacă am reuşit sau nu – doar voi sunteţi în măsură să ne spuneţi acest lucru. Însă faptul că sunteţi în continuare alături de noi ne dă puteri.

"Canalul care îmi place cel mai mult e Publika TV. De ce? Pentru că în fiecare jumătate de oră eu ştiu toate noutăţile din ţară şi din toată lumea, accidente, tot ce se întâmplă. Acest canal e plin de informaţii, e bogat în informaţii şi la mine tot timpul e Publika", a spus locuitorul Capitalei, Petru Costaş.

"În fiecare seară urmărim Publika, vedem toate evenimentele, tot ce se petrece în toată săptămâna".

"Eu stimez tare mult Publika TV, dar mai ales ceea ce transmite Publika TV. Tuturor celor care lucrează la Publika TV le urez, în primul rând, multă sănătate. Să aveţi grijă de părinţi, de vârstnici, aveţi o emisiune perfectă. Bravo! Bine că în Republica Moldova mai este aşa post care transmite tot, tot, tot".

"E tare bun acest canal. Eu vă privesc în fiecare seara, dar şi ziua, când am timp. Eu le doresc la toţi sănătate şi multă putere să mergeţi înainte".

"Vă dorim la mai mult şi la mai mare. Să vă menţineţi cât mai mult. La mulţi ani Publika TV şi la mai mult, şi la mai mare. Prosperitate şi succes în viitor!".

"Eu vă felicit, aveţi o emisiune interesantă. Vă doresc viaţă fericită, interesantă şi mai mult curaj! Mulţi ani, Publika TV!".

Pentru că ne urmăriţi şi ne apreciaţi ne motivează să mergem înainte. Să ajungem departe. Să depăşim aşteptările. Uneori am greşit, uneori te-am dezamăgit. Nu suntem perfecţi, dar suntem gata să învăţăm din erorile pe care le-am comis şi să fim mai buni. O facem pentru tine. Pentru că meriţi. Am fost şi rămânem prima televiziune de ştiri. Am fost peste tot unde s-au produs evenimente importante şi ne-am implicat în toate problemele care au contat pentru tine şi pentru ţară. Am avut grijă ca ştirile importante să nu ne scape. Am fost şi suntem vocea ta în birourile celor care ne-au condus în toţi aceşti ani. Ştirile noastre sunt singura formă de comunicare cu lumea. Şi aşa vrem să rămână. Ţi-am oferit în aceşti 10 ani aproape 90 de mii de ore de ştiri non-stop. În română şi în rusă. Am crescut sute de jurnalişti. Deşi pe unii soarta i-a aruncat în alte redacţii de-a lungul timpului, ei sunt şi vor rămâne parte a familiei Publika TV. Aniversăm 10 ani în momente grele pentru ţară. Pandemia de coronavirus este o ameninţare pentru toţi şi, deşi suntem separaţi de carantină, acum este momentul să fim mai uniţi ca niciodată. La mulţi ani, Publika TV!