Publicitatea site-urilor neautorizate de pariuri sportive, care nu achită niciun leu în bugetul ţării, promovată intens pe internet

Publicitatea site-urilor neautorizate de pariuri sportive care nu achită niciun leu în bugetul ţării noastre este promovată intens pe reţelele de socializare, dar şi pe unele portaluri la care au acces liber utilizatorii de internet din Moldova. Şi asta în timp ce promovarea singurului site autorizat în acest domeniu, 7777.md, a fost interzisă de la începutul anului, prin legea deputatului PAS Dumitru Alaiba. După ce unul dintre aceste site-uri ilegale a avut tupeul să indice că activează pe adresa uneia dintre subdiviziunile Agenţiei de Servicii Publice, iar jurnaliştii au cerut o reacţie, instituţia a luat, în sfârşit, atitudine. ASP a anunţat că a identificat 1072 pagini web, platforme online şi aplicaţii prin intermediul cărora erau accesate jocurile de noroc neautorizate şi cere ca subiecţii să fie atraşi la răspundere. Se întâmplă în condiţiile în care "legea Alaiba" a blocat accesul cetăţenilor moldoveni la promovarea platformei online care aparţine statului moldovenesc şi nu a reglementat deloc soluţii pentru combaterea pe internet a publicităţii agresive a site-urilor ilegale de pariuri.

Pe reţele de socializare, în special Instagram şi Telegram, există mai multe pagini care promovează site-uri de pariuri sportive, care însă nu sunt autorizate în ţara noastră, iar o bună parte dintre acestea activează în Federaţia Rusă sau în zone off-shore. Unul dintre aceste site-uri a plasat pe Instagram informaţii false, despre sediul său din Chişinău. Pentru a nu provoca suspiciuni în rândul jucătorilor moldoveni, a fost indicată o adresă din centrul Capitalei, strada Alexandr Puşkin 47, unde de fapt se află sediul Centrului Multifuncţional "Chişinău 2" al Agenţiei Servicii Publice. Reprezentanţii ASP ne-au comunicat că în incinta Centrului de pe adresa respectivă nu activează niciun agent economic ce ar presta servicii de pariuri sportive. Ceea ce înseamnă că publicitatea conţine informaţii false. Am încercat şi noi să luăm legătura cu administratorii paginilor care fac publicitate pentru pariuri sportive ilegale. După ce am transmis un mesaj, în care i-am întrebat cum pot să ajung la sediul lor, pagina a fost ştearsă. Însă publicitatea a apărut pe alte zeci de conturi. Astfel, jucătorii traşi pe sfoară de platforma de pariuri ilegale nu pot să dea de urma celor care încearcă să-i ademenească într-o zonă obscură. Mai grav este că aceste site-uri ilegale sfidează legea şi autorităţile moldoveneşti şi recunosc că cei care obţin câştiguri în urma pariurilor sportive nu trebuie să achite impozite de 17% din câştig, aşa cum se întâmplă în cazul singurului site legal din Moldova. Am sesizat despre aceste ilegalităţi poliţia, dar IGP nu ne-a răspuns dacă cercetează cazul, dacă au identificat persoane care administrează redirecţionarea fluxurilor financiare ale jucătorilor moldoveni pe conturile entităţilor care prejudiciază bugetul de stat şi au tupeul să prezinte aceasta drept un atu.



Publicitatea unor asemenea portaluri apare şi în banerele publicitare Google plasate pe site-urile cu domeniu moldovenesc. Iar aceasta e dovadă că autorităţile moldoveneşti nu întreprind nimic şi tratează cu indiferenţă faptul că taxele din câştigurilor jucătorilor moldoveni nu se varsă în bugetul statului, dar în buzunarele evazioniștilor şi ale celor care fac spălări de bani.



Autorul legii care interzice promovarea singurului site autorizat din Moldova de pariuri şi loterie online, Dumitru Alaiba evită să explice cum poate fi soluţionată această problemă.



"- Uitaţi-vă, apare publicitatea la jocuri de noroc ilegale.

- Dumneavoastră speculați, făcând conexiune cu anumite jocuri ilegale care şi au existat şi există. Vă încurajez să megeţi la MAI.

- Dumneavoastră aţi interzis publicitatea legală, dar celor ilegale nu se interzice. Cum credeţi, proiectul dumneavoastră nu ajută acestor site-uri să promoveze mai departe jocuri ilegale?"



În timp ce deputatul PAS încurajează presa să se adreseze Ministerul Afacerilor Interne, poliţia îşi declină responsabilitatea şi aruncă mingea în curtea Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei, pe motiv că anume această instituţie ar fi împuternicită să examineze şi să ia decizii în privinţa încălcării legislaţiei cu privire la jocurile de noroc.



Şeful Inspectoratului General al Poliţiei, Viorel Cernăuţeanu, a declarat că în aceste cazuri poliţia are competenţa doar de a documenta asemenea cazuri şi a emite procese de constatare, nu şi de a stopa activitatea unor astfel de agenţi economici.



"Avem peste 30 de cazuri documentate în astfel de situaţii, inclusiv, procese de constatare deja. Dacă vorbim de site-uri, este o categorie, dacă nimerim în alte compartimente, unde se face publicitate în mass-media, deja sesizăm şi acele organe şi instituţii abilitate. "



Am solicitat şi de la Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei un comentariu privind acţiunile pe care le-a înreprins pentru a stopa publicitatea online a site-urilor ilegale de pariuri şi jocuri de noroc, însă, deocamdată nu am primit un răspuns.



De notat că în comunicatul remis presei, Agenția Servicii Publice recunoaşte că una dintre atribuţiile sale este de a identifica paginile web, platformele şi aplicațiile online, prin intermediul cărora sunt accesate jocurile de noroc neautorizate, dar nu precizează de ce abia acum a anunţat public lista acestor site-uri.



De menţionat că încă, anul trecut, participanţii la consultările publice organizate în privinţa "Legii Alaiba" i-au atras atenţia deputatului că iniţiativa sa nu oferă pârghii pentru blocarea publicităţii online a site-urilor ilegale şi loveşte exclusiv în bugetul statului, în organizaţiile sportive care beneficiază de sponsorizare din partea singurului site autorizat de pariuri sportive, 7777.md, precum şi în instituţiile de presă care difuzau publicitatea acestei platforme a statului.



Studiul organizaţiei neguvernamentale "Legal Business Monitor", bazat inclusiv pe datele oficiale ale Băncii Naţionale a Moldovei, arată că în 2020, companiile care activează ilegal în ţara noastră au atras de la jucătorii moldovenii peste 511 milioane de lei. Situaţia s-a schimbat radical anul trecut: cota banilor care ajung la companiile ilegale şi neatorizate a scăzut dramatic, până la 155,5 milioane de lei. Şi asta pentru că singurul site autorizat, Loteria Naţională a Moldovei, a reuşit să atragă jucătorii în câmpul legal, înregistrând o creştere substanţială a numărului şi valorilor plăţilor. Totodată, autorităţile moldoveneşti au demarat blocarea accesului la site-urile neautorizate de jocuri de noroc. Iar plăţile pentru ele au fost restricţionate de operatorii de plăți. Totuşi, analiză făcută de organizaţia neguvernamentală "Legal Business Monitor" arată că, de la începutul acestui an, numărul jucătorilor moldoveni pe site-uri ilegale a crescut cu peste 60%. De notat că multe site-uri ilegale de pariuri sportive, spre care au migrat unii jucători moldoveni, activează pe site-urile din Federaţia Rusă şi au conturile bancare în zone off-shore.