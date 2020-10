Pub-urile şi restaurantele din nordul Angliei vor fi închise din cauza Covid-19

Prim-ministrul britanic Boris Johnson va emite un ordin prin care, începând de luni, pub-urile şi restaurantele vor fi închise în mare parte din nordul Angliei, inclusiv în Manchester şi Liverpool, în încercarea de a opri răspândirea focarelor de COVID-19, conform informaţiilor apărute în ediţia de miercuri a publicaţiei The Sun, transmite Reuters.



Marea Britanie, care a înregistrat cel mai mare număr de decese din Europa şi cea mai gravă contracţie economică a unei ţări dezvoltate, a raportat peste 14.000 de noi cazuri zilnice de contaminare cu noul coronavirus în ultimele două zile, notează agerpres.ro



The Sun a precizat că şcolile, birourile şi magazinele vor rămâne deschise.



Totodată, ministerul britanic de finanţe este pe cale de a finaliza un nou pachet de sprijin pentru industria HoReCA, a informat miercuri Financial Times.



Aceste noi măsuri restrictive urmează celor anunţate de prim-ministrul scoţian Nicola Sturgeon, conform cărora toate pub-urile din Glasgow şi Edinburgh vor fi închise timp de 16 zile, începând de vineri.