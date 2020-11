PSRM vrea mai multă limbă rusă. Ce spun parlamentarii despre acest proiect de lege

Socialiștii vor ca funcționarii publici şi angajaţii instituţiilor statului, ai asociaţiilor obşteşti, ai organizaţiilor şi întreprinderilor din ţară să fie obligați să ofere informații și în limba rusă, dacă li se va solicita acest lucru. Prevederea se regăseşte într-un proiect de lege înregistrat de un grup de deputați PSRM. Documentul impune obligaţia ca limba comunicării verbale și scrise să fie atât cea de stat, cât și rusa, la alegerea cetățeanului. De asemenea, instituțiile publice vor fi obligate să primească cererile din partea cetățenilor română sau rusă, iar răspunsul să fie oferit în limba în care a fost făcută solicitarea. Socialiștii recunosc faptul că pentru implementarea proiectul vor fi necesare cheltuieli suplimentare, dar nu au făcut, deocamdată, calculele în acest sens." - Noi nu scindăm, dar noi unim societatea. - Dar nu vor fi lezați drepturile funcționarilor care nu cunosc limba rusă? Și nici nu sunt obligați să cunoască pentru că nu e limba de stat? - Orice funcționar de stat care vine la serviciul își asumă anumite obligații și anumite angamente. Una dintre acestea este de a servi cetățenul."Pe de altă parte, inițiativă a fost întâmpinată cu scepticism de deputații din alte fracțiuni, care, în mare parte, consideră că proiectul este unul politic și vine să dezbine societate. Unii deputați, vorbitori de rusă, sunt parţial de acord cu cei din PSRM şi consideră că proiectul are lacune."Subiectul privind statutul limbii ruse trebuia să fie discutat de mult timp, pentru că sunt multe probleme. Noi încă nu am studiat bine acest proiect. Din câte am reușit să citesc, proiectul încă trebuie să fie îmbunătățit."Totodată, parlamentarii din alte fracțiuni consideră că proiectul este controversat, deoarece dezbină societate."Este o încercare disperată a Partidului Socialiștilor pentru a o radicaliza societate, fiindcă ei vor așa, geopolitic, să construiască mesajul. Noi am văzut "cât de mult" ei se gândesc la minoritățile etnice în toți acești ani, când au fost în Parlament. De aceea, are o conotație pur politică.""Cred că acest proiect de lege este inoportun. Este unul care nu a fost prezentat la timp. Noi avem acum multe alte probleme de rezolvat, decât problema limbei ruse. Limba rusă este tratată cu respect în Republica Moldova.""După mine personal, nu este necesar acest proiect, deoarece deja sunt prevederile incluse în Constituția Republicii Moldova. Nu știu, care au fost motivul.""Campania electorală s-a terminat, dar entuziasmul partidelor încă nu. Este o chestie foarte delicată pentru Republica Moldova, ca nu cumva să scriem o situație de confruntare între populație. Limba rusă are un statut foarte bine definitivat."Proiectul a fost înregistrat la Parlament în 23 noiembrie şi trimis comisiilor parlamentare spre avizare.