PSRM slăbește. Deputații Vasile Bolea, Alexandr Suhodolschi, Irina Lozovan și Alexandr Nesterovschi au aderat la Partidul Renaștere

Partidul Socialiștilor pierde deputați. Sunt deja patru care și-au anunțat plecarea din formațiune. În cadrul unei conferințe de presă, deputații Vasile Bolea, Alexandr Suhodolschi, Irina Lozovan și Alexandr Nesterovschi au anunțat că au aderat la Partidul Renaștere, condus de fostul socialist Alexandr Nesterovschi. PSRM nu a oferit o reacție privind plecarea deputaților către altă formațiune.

”Dacă fosta echipă nu mai are nevoie de Vasile Bolea, am decis să ader la această nouă echipă, a Renașterii, să încercăm și eu sunt convins că vom reuși fix cum am reușit și în Găgăuzia. Să renaștem această idee de stânga, să nu deviem de la acele principii, de care ne-am ghidat în ultimii 10-15 ani de zile și să încercăm să facem politică și să ajungem la scopurile propuse altfel”, a declarat Vasile Bolea în cadrul conferinței de astăzi.

La rândul său, fostul socialist Alexandr Nesterovschi a declarat că noii membri au fost acceptați în cadrul Consiliului Republican și că oricine este binevenit să adere.

Partidul Renaștere a fost fondat în 2012 de către foștii comuniști Vadim Mișin, Oleg Babenco, Tatiana Botnariuc, după ce au părăsit rândurile PCRM. În 2016, formațiunea l-a susținut pe Igor Dodon la alegerile prezidențiale. Alexandr Nesterovschi și Irina Lozovan au aderat la noul partid la scurt timp după ce au părăsit PSRM. Tot ei anunțau la mijlocul lunii martie că intenționează să creeze o formațiune de stânga.

Partidul Renaștere susține păstrarea neutralității Republicii Moldova, studierea limbii și istoriei moldovenești, dar și pentru a oferi un statut special limbii ruse. De asemenea, susține prietenia cu Rusia și apropierea de Uniunea Euroasiatică.