PSRM, reacție dură la deciziile Curții Constituționale și atacuri la formaţiunile din opoziţie. REPLICILE celor vizați

Reacţie dură a socialiştilor la deciziile de ieri ale Curţii Constituționale. Demiterea lui Vladimir Ţurcan şi suspendarea Legii pentru ratificarea acordului rusesc ar fi o încercare de preluare a controlului acestei instituții de către un grup infracțional care, spune PSRM, acţionează prin intermediul grupului parlamentar PRO MOLDOVA şi al Partidul Şor, cu un concurs larg al PAS şi PPDA. Formaţiunile vizate neagă acuzaţiile şi le solicită socialiştilor probe.



Potrivit socialiştilor, scopul formaţiunilor din opoziţie este de a submina efortul Guvernului de a pune în aplicare planul social pentru ieşirea din criza provocată de pandemia de coronavirus. PSRM mai spune că acţiunile partidelor din opoziţia parlamentară s-au intensificat după ce Guvernul a decis ca o parte din taxa de aeroport de 9 euro, plătită de cetățeni în costul biletelor de călătorie cu avionul, să ajungă în Bugetul de Stat. După ce a văzut că pachetul de măsuri a trecut de Parlament, susţine PSRM, grupul care controlează ilegal Aeroportul Internațional Chișinău a decis să-l blocheze la Curtea Constituţională. Iar după revotarea acestuia de către majoritatea parlamentară, s-a decis că e nevoie de un control total asupra Curţii, au mai adăugat socialiştii.

În context, PSRM avertizează că va monitoriza cu atenție ceea ce se va întâmpla la Curtea Constituțională în perioada următoare și va întreprinde toate acțiunile legale și politice care se impun. Asta în cazul în care se va dovedi că deciziile acestei instituții sunt influențate politic.



Preşedintele grupului parlamentar PRO MOLDOVA, Andrian Candu, le recomandă socialiştilor şi partenerilor de coaliţie să nu dea vina pe opoziţie şi să se apuce de lucru.



"Socialiştii şi democraţii pierd simţul realităţii, nu înţeleg ce se întâmplă, încep să piardă puterea, fac gafe peste gafe, aflându-se la guvernare. Din cauza prostiei şi neprofesionalismului lor, încearcă să caute vinovaţii în altă parte. Ei până ieri, cel puţin, dacă nu şi în continuare controlează Curtea Constituţională sau a controlat Curtea Constituţională, altfel nu explic cum preşedintele Igor Dodon vorbeşte la telefon cu preşedintele Curţii Constituţionale", a declarat Andrian Candu.



Purtătorul de cuvânt al Preşedinţiei, Carmena Sterpu, ne-a declarat că instituţia nu comentează declaraţiile reprezentanţilor formaţiunilor politice.

Iar vicepreședintele PPDA, Alexandru Slusari, susţine că PSRM nu are decât să demonstreze afirmaţiile pe care le face.



"Partidul Socialiştilor tot timpul a avut abordarea alb-negru: Dacă ei ceva nu controlează, înseamnă că controlează altcineva. Ţinem minte cum au fost desemnaţi membrii la Curtea Constituţională. Sunt persoane din diferite domenii, diferite viziuni, probabil. Eu nu am motive să cred că cineva controlează Curtea Constituţională. Dacă Partidul Socialiştilor are probe, să le demonstreze", a menționat Alexandru Slusari, vicepreședintele PPDA.



Totodată, Partidul Acţiune şi Solidaritate şi-a exprimat poziţia într-un comunicat de presă. Membrii PAS susţin că asemenea acuzații pot fi făcute doar de cineva care a pierdut contactul cu realitatea. Potrivit lor, în loc să primească ajutorul opoziţiei, guvernarea PSRM-PDM preferă să o acuze de toate insuccesele sale, semn clar al crizei politice care se profilează tot mai accentuat.

"Sfatul nostru către guvernare este să dea dovadă de responsabilitate şi să se apuce o dată de treabă. Ţara are nevoie de unitate, nu de divizare, ţara are nevoie de lideri, dar nu de lamentări ieftine. Dacă nu poate, să ceară ajutor sau să plece", susţin membrii PAS.



Şi Partidul "ŞOR" a venit cu o reacţie, în care califică acuzaţiile socialiştilor drept nefondate și teorii ale conspirației care divizează și mai mult societatea şi clasa politică. Asta în loc să contribuie la crearea unui stat unitar și dezvoltarea unei țări puternice din punct de vedere social și economic.



În context, şi preşedintele Igor Dodon a venit cu o reacţie la deciziile Curţii Constituţionale.



"Am văzut că se încearcă utilizarea Curţii Constituţionale în calitate de instrument politic. Dacă cineva, în speranţa că îşi va salva 9 euro de la aeroport sau are scopul de a destabiliza situaţia din Republica Moldova, şi va bloca acest ajutor, iar Curtea Constituţională va permite să fie utilizat ca instrument politic, atunci să-şi asume toate consecinţele", a conchis Igor Dodon.