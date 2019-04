PSRM după consultările cu şeful statului: Pe anumite teme, pozițiile coincid, pe alte subiecte politice, există și divergențe

Pe anumite teme, pozițiile coincid, pe alte subiecte politice, există și divergențe. Este declaraţia preşedintelui PSRM, Zinaida Greceanîi, după consultările comune cu şeful statului Igor Dodon şi PDM.

"Am discutat cu cei care au venit. Pe unele poziţii, pe domeniul social, poziţiile coincid. Pe alte subiecte politice, există și divergențe. Nu am discutat despre candidaturi la anumite funcţii. Am discutat să avem o stabilitate politică, socială, economică" a menţionat Zinaida Greceanîi.

Totodată, Greceanîi a declarat că regretă faptul că la discuţii nu au participta şi liderii PAS şi PPDA: "Nu am închis uşile nimănui. Regretăm că nu au venit şi cei de la blocul politic ACUM, dacă mai e bloc, invitaţia a fost şi pentru ei ca să discutăm".