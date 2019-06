PSRM-ACUM AU PĂŞIT CU STÂNGUL: Andrei Popov nu va mai fi şef de cabinet la MAEIE

Noua alianţă de guvernare a păşit cu stângul, promovându-şi naşii şi cumetrii în funcţii, iar acum încearcă să scape basma curată. De această dată este vorba despre noul ministru al Afacerilor Externe, Nicu Popescu, care se pare că a renunţat să-şi mai promoveze rudele în funcţiile importante din instituţiile de stat.

Exponentul alianţei PSRM-ACUM a anunţat pe o reţea de socializare că naşul său de cununie, Andrei Popov, nu va mai deţine funcţia de şef al cabinetului ministrului de externe şi că va activa, în continuare, în cadrul societăţii civile. La câteva zile de la numirea lui Andrei Popov, Nicu Popescu a precizat că decizia a fost una tranzitorie.

Cu toate că, anterior, nu a specificat acest lucru. Mai mult, Andrei Popov a spus în cadrul unei emisiuni la un post privat de televiziune că numirea a fost una legală şi s-a lăudat că are abilităţile necesare pentru a ocupa acest post, fără a spune că acest aranjament este unul temporar.

Totodată, Popov a povestit în detalii cum a primit această ofertă de muncă de la finul său.



"- El a revenit din Franţa cu rucsacul, eu l-am ajutat, de la o întâlnire la alta, telefonul, powerbank, fire, am realizat că pot fi de folos. Nicu a spus: Ce ar fi dacă am lucra împreună, foarte rapid am spus "da".

- Faptul că sunteţi naş nu vedeţi o problemă în asta?

- Nu!", a spus președintele Institutului pentru Inițiative Strategice, Andrei Popov.



În context, Partidul Democrat din Moldova cere reprezentanţilor alianţei PSRM-ACUM să nu-şi mai promoveze rudele în funcţii, printr-o totală lipsă de transparenţă, încălcându-şi astfel propriile angajamente, precum că nu vor tolera nepotismul în instituţiile statului.