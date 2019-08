PSRM A TRIŞAT. Deputaţii ACUM susţin că a existat o înţelegere ca Ţurcan şi Manole să nu ajungă în fruntea Curţii Constituţionale.

Liderii alianţei ACUM - PSRM au avut o înţelegere prin care Vladimir Ţurcan şi Domnica Manole nu trebuiau să ajungă în fruntea Curţii Constituţionale. Dezvăluirea a fost făcută de deputatul PPDA, Octavian Ţîcu, în cadrul unei emisiuni de la un post privat de televiziune. Potrivit parlamentarului, socialiştii au încălcat înţelegerea convenită. Liderul informal al socialiştilor, preşedintele Igor Dodon, a negat cele declarate de Ţîcu.

"Unica capcană în care am căzut este că am acceptat să votăm la pachet Domnica Manole cu Vladimir Ţurcan. În spatele acestei înţelegeri a fost o altă înţelegere, prin care nici Domnica Manole, nici Vladimir Ţurcanu nu trebuiau să fie preşdintele Curţii Constituţionale, pentru că au fost delegaţi politic. Socialiştii au încălcat înţelegerea şi Ţurcan s-a auto înaintat la funcţie.", a declarat OCTAVIAN ŢÎCU.



În cadrul aceleaşi emisiuni, deputatul PAS, Oazu Nantoi, a adăugat că prin această decizie, socialiştii şi-au arătat adevărata faţă.



"Noi suntem conştienţi că în cazul dat am comis o greşeală şi totodată partenerii noştri, în ghilimele, au demonstrat cine sunt. Noi avem de gând să învăţăm din propriile greşeli.", a spus NANTOI.



Preşedintele ţării, Igor Dodon, liderul informal al socialiştilor, neagă faptul că ar fi existat o înţelegere privind numirea preşedintelui Curţii Constituţionale. Totuşi, recunoaşte că Domnica Manole şi Vladimir Ţurcan au fost desemnaţi magistraţi pe criterii politice.



"Nu socialiştii au ales preşedintele Curţii Constituţionale. Nu poate să fie o înţelegere. Dacă partidele au luat decizia politică să înainteze, mai departe nu au ce se implica. Pentru ce să ceară demisii sau nu ştiu ce. Trebuiau să ceara atunci la prima etapă. ", susţine DODON.



Amintim că exponentul PSRM, Vladimir Ţurcan, a fost ales preşedinte al Curţii Constituţionale la doar câteva zile după ce Parlamentul a ignorat rezultatele concursului privind funcţia de judecător al Înaltei Curţi, la care Ţurcan nici măcar nu a participat. Fostul deputatul socialist a fost ales în funcţie cu votul secret al majorităţii magistraţilor, pentru trei ani. Anterior, liderul PPDA, Andrei Năstase, a recunoscut că i-a dat indicaţii Domnicăi Manole să nu candideze la funcţia de preşedinte al Curţii.

În acelaşi timp, alegerea preşedintelui Curţii Constituţionale s-a lăsat cu scandal, după ce magistratul Liuba Şova, desemnată de Guvern, a dezvăluit că a primit un mesaj în care i se sugerează să-l voteze pe fostul socialistul, Vladimir Ţurcan, în fruntea Înaltei Curţi. Domnica Manole a solicitat revizuirea hotârârii privind alegerea lui Vladimir Ţurcan în funcţia de preşedinte, însă, după o şedinţă de aproape şapte ore, Ţurcan a fost reconfirmat în funcţie.