PSRM a expediat scrisoare oficială prin care invită PAS şi PPDA la negocieri (DOC)

Partidul socialiştilor din Moldova a trimis o scrisoare prin care invită blocul ACUM la consultații cu privire la formarea unei majorități parlamentare.

Potrivit unui comunicat de presă al formaţiunii, scrisoarea a fost semnată de către președintele partidului, Zinaida Greceanîi, şi urmează să fie înregistrată la secretariatul parlametului, dar și la sediile partidelor PAS și DA.

Socialiştii au anunţat, astăzi, în cadrul unei conferinţe de presă, că invită binomul PAS - PPDA să negocieze despre oficializarea limbii ruse, acordarea mai multor împuterniciri pentru președintele Igor Dodon, inclusiv trecerea SIS în subordinea președinției. Membrii ACUM sunt aşteptaţi joi, la ora 11, pentru negocieri privind crearea unei majorități parlamentare și guvernamentale.

CITEŞTE ŞI: PSRM invită PAS și DA să discute despre limba rusă și trecerea SIS-ului în subordinea președintelui Dodon



La scurt timp, ACUM a venit cu o reacţie prin care a anunţat că este gata să discute doar pachetul de legi propus de binomul PAS-PPDA, fără crearea unei majorităţi parlamentare. Socialiştii au reiterat şi faptul că sunt împotriva unui guvern minoritar, aşa cum cere ACUM.



Citește mai mult: https://www.publika.md/psrm-invita-pas-si-da-sa-discute-despre-limba-rusa-si-trecerea-sis-ului-in-subordinea-presedintelui-dodon_3039325.html#ixzz5kh9025or

Follow us: @publikatv on Twitter | publika.md on Facebook





CITEŞTE ŞI: ACUM este gata să discute cu socialiştii doar pachetul binomului, fără crearea unei majorităţi parlamentare