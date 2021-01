Psihologii avertizează: Anul 2021 ne poate aduce o pandemie de... depresie

"La începutul pandemiei, când ne-am confruntat cu acest stres, am sperat că anul acesta totul va reveni la normal, vom putea pleca peste hotare şi ne vom continua viaţa obişnuită", a declarat Elena Covaliov, psiholog.Însă din cauza noilor mutaţii ale virusului, tulpini mult mai agresive, normalitatea pare a fi mai îndepărtată ca niciodată. Specialiştii spun că starea de teamă provocată de pandemie s-ar putea acutiza. În aceste condiţii, psihologii ne sfătuiesc să ne controlăm emoţiile, să ne pregătim pentru o perioadă mai lungă de restricţii şi să comunicăm şi mai mult cu rudele şi apropiaţii."Foarte greu îmi este psihologic, mereu îmi fac griji pentru copii şi pentru cei dragi"."Când a început această pandemie nu credeam că va dura aşa mult, mă gândeam că vom depăşi situaţia datorită restricţiilor. Psihologic e greu, tare greu am trecut prin primul an".Psihologii susţin că în al doilea an de pandemie se aşteaptă să aibă şi mai multe solicitări faţă de anul 2020, când s-a înregistrat oricum un număr record de adresări.