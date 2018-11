Psihologii au făcut o descoperire interesantă. Trebuie să ştii cum te afectează cântecele de Crăciun

Cântecele de Crăciun ar putea avea un impact negativ asupra sănătății noastre mentale, susțin psihologii într-un studiu publicat recent. Sunt mai puțin de 2 luni până la Crăciun, iar lumea începe deja să se gândească la cadouri și să fredoneze câteva dintre cele mai faimoase colinde, scrie tabu.ro.

Nu-i persoană să nu cunoască versurile cântecului "Let it Snow" sau ale piesei "Last Christmas" (interpretată de Wham!). Iar imediat după prima jumătate a lunii noiembrie radiourile din întreaga lume încep deja să le difuzeze.

Și le auzim în magazine, la metrou, la mall, pe patinoar iar și iar și iar până ne rămân în memorie. Apoi le fredonăm fără să ne dăm seama dimineața la cafea sau la serviciu, când așteptăm liftul. Inițial, ne oferă o stare de bine. Însă cu cât le ascultăm mai des, cu cât mai mult psihicul nostrum are de suferit. De ce? Dr. Victoria Williamson, coordonatoarea unei cercetări privind psihologia muzicii, Goldsmiths, Universitatea din Londra, susține că aceastî repetare duce la simplul efect de expunere. Acest efect este caracterizat inițial de o apreciere a muzicii, probabil din cauza nostalgiei – vine Crăciunul, noi ar trebui să fim mai buni, oferim cadouri, etc. pe măsură ce ascultăm un cântec, se atinge un punct de saturație, iar această apreciere dispare. Apoi devenim din ce în ce mai puțin receptivi la muzică.

Proliferarea cântecelor de Crăciun ar putea provoca oboseală cognitivă pentru cei care lucrează în marile magazine, susține un alt psiholog.

"Oamenii care lucrează în magazine unde se difuzează muzică de Crăciun nu se pot concentra. Ei trebuie să își consume energia încercând să nu audă ceea ce cântă în difuzoare", susține psihologul Linda Blair. Din păcate, pentru lucrătorii comerciali din întreaga lume, difuzarea cântecelor de Crăciun nu face decât să le afecteze sănătatea mintală.

Deși această practică de a difuza cântece de Crăciun în magazine nu face decât să încurajeze cumpărăturile. S-a dovedit științific că ele ridică moralul cumpărătorilor și îi îndeamnă la cheltuit bani pe cadouri.