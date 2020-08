PSG vrea în finală: Parizienii vor juca cu RB Leipzig în Liga Campionilor

Calificată în semifinalele Ligii Campionilor după o pauză de 25 de ani, formația Paris Saint-Germain nu se mulțumește cu atât. Jucătorii campioanei Franței vor să profite de ocazie și să ajungă în finală, dar, în acelați timp, apreciază prestația senzațională a adversarei din semifinale, RB Leipzig, care este abia la a doua participare în cea mai importantă competiție continentală inter-cluburi.



ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING, atacant PSG:"M-am născut în Germania, urmăresc Bundesliga și știu că în ultimii ani viitorii noștri adversari au progresat enorm. Se descurcă de minune. Ei știu că au acum o șansă imensă, fiind pentru prima data în semifinale. Cred că aș putea spune că ei sunt cei ce vin pe turnantă, deoarece noi, Paris Saint-Germain, suntem echipa cea mare cu jucători de talie mondială. Dar va fi un meci dificil și trebuie să fim pregătiți la maximum."



ANDER HERRERA, mijlocaș PSG:"Am văzut că Leipzigul are o echipă foarte ofensivă și curajoasă. Am văzut că joacă într-un sistem tactic atunci când are balonul și într-un altul atunci când este fără minge. Trebuie să ne apărăm foarte bine, deoarece ei și-au creat multe ocazii de gol în meciul cu Atletico Madrid, iar eu am mai spus și repet că nu este ușor să-ți creezi ocazii de gol într-o partidă cu Atletico. "



Jucătorii lui RB Leipzig admiră vedetele grupării pariziene, dar promit să le facă "zile fripte" în meciul de marți.

TYLER ADAMS, mijlocaș defensiv RB Leipzig:"Știm cât de talentați sunt jucătorii lui PSG, dar și noi avem o echipă talentată. Suntem siguri pe abilitățile noastre. Suntem foarte motivați. Jucăm unul pentru celălalt. Avem 11 băieți care intră pe teren în fiecare meci și luptă unul pentru celălalt. Aceasta este mentalitatea noastră și, astfel, suntem greu de învins. "



Paris Saint-Germain nu va putea conta pe goalkeeper-ul său principal, costaricanul Keylor Navas, care s-a accidentat în meciul din sferturile de finală cu Atalanta Bergamo . În locul lui, va juca portarul spaniol Sergio Rico. De cealaltă parte, la RB Leipzig, nu va putea juca fundașul central Ibrahima Konaté, care este și el accidentat.



Meciul din astă-seară se va disputa pe Estadio da Luz din Lisabona. Partida va fi transmisă în direct de PRIME, cu începere de la ora 22:00.