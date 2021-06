Paris Saint-Germain a dat lovitura pe piața transferurilor chiar cu puțin timp înainte de startul Campionatului European de fotbal.PSG a semnat pe trei ani cu olandezul Georginio Wijnaldum. Mijlocașul a ajuns la clubul parizian liber de contract, după ce a evoluat în ultimii cinci ani la FC Liverpool."Sunt bucuros că am semnat cu un asemenea club cum e PSG. Are antrenori și jucători foarte buni. Este un club care mereu luptă pentru trofee. Sunt foarte nerăbdător să mă alătur echipei. Am auzit foarte multe lucruri bune despre această formație. E un colectiv unit. Chiar mă bucur mult că voi face și eu parte din această echipă."Georginio Wijnaldum a fost dorit în ultimele luni și de FC Barcelona, club cu care ajunsese la un moment dat chiar la un acord. Conform presei internaționale, PSG i-a propus un salariu dublu față de cel care i l-a oferit gruparea "blaugrana ".Ziariștii francezi scriu că olandezul va încasa 8 milioane de euro pe an la noua sa echipă.Georginio Wijnaldum are 30 de ani și de-a lungul carierei a mai evoluat la Newscastle United, PSV Eindhoven și Feyenoord Rotterdam.Fotbalistul se află în prezent în componența lotului naționalei Țărilor de Jos și se pregătește să debuteze la Campionatul European.Batavii vor juca într-o grupă cu Austria, Ucraina și Macedonia de Nord.