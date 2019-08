PSG a refuzat oferta Barcelonei pentru Neymar

Foiletonul Neymar a continuat miercuri cu discuţiile între oficialii clubului FC Barcelona şi Paris Saint-Germain, dar, conform postului Radio Monte Carlo, parizienii au refuzat ultima ofertă făcută de catalani în schimbul serviciilor atacantului brazilian, scrie agerpres.ro. Conform postului de radio, citat de L'Equipe, Barcelona ar putea reformula o ultimă propunere joi.O delegaţie a echipei spaniole de fotbal FC Barcelona, condusă de Eric Abidal, se află de marţi în capitala Franţei, pentru a prezenta conducătorilor clubului Paris Saint-Germain oferta finală pentru transferul atacantului brazilian Neymar, aceasta fiind de peste 130 milioane euro, plus doi jucători: mijlocaşul croat Ivan Rakitic, sub formă de transfer, şi împrumutul pe un an al atacantului francez Ousmane Dembele.Rămâne de văzut dacă cele două părţi vor reuşi să ajungă la un acord până la finalul actualei perioade de mercato, care se va încheia pe 2 septembrie.