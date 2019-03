PROVOCAREA care face Moldova mai curată. Zeci de voluntari, echipaţi cu mănuşi şi saci pentru gunoi, au strâns deşeuri aruncate în locurile publice

Provocarea care îndeamnă la curăţenie, #trashtag, are adepţi şi în ţara noastră.

Zeci de voluntari, echipaţi cu mănuşi şi saci pentru gunoi, strâng deşeurile aruncate în locurile publice.



Pe 20 de tineri din satul Donici, raionul Orhei, au adunat mizeria de pe un câmp, din apropierea gunoiştii:



"Foarte multe deşeuri, scutece, sticle , borcane, sacoşe foarte multe".



"Pe acest teritoriu este foarte mult plastic, hârtie şi diferite deşeuri".



Voluntarii au fost mobilizaţi de o tânără mamă din localitate.



"Zic, se poate. Eu am două mâini şi pot, implicăm pe mai mulţi", a menţionat Daniela Buzenco, voluntar.



A acceptat provocarea trashtag şi o tânără din Floreni, Orhei, care alături de alţi voluntari a curăţat de gunoaie un câmp din apropierea localităţii.



"Cândva acest loc a fost plin de toporaşi. Am colectat peste 50 sau 70 de saci de gunoi", a explicat Victoria Ursu Palade, voluntar.



Cu saci pentru gunoi şi mănuşi s-au echipat şi elevii şcolii profesionale nr.5 din Capitală. Ei au făcut ordine pe o porţiune de acostament de pe şoseaua Munceşti.



"Pe Facebook am văzut că mulţi oameni fac ordine. Ajutăm poporul, ajutăm natura", a punctat un elev.



Cel ce acceptă provocarea #trashtag trebuie să cureţe un loc de pe planetă de gunoaie şi să posteze pozele pe Internet, cu scopul de a-i încuraja şi alţii să facă la fel.