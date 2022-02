PROTESTUL transportatorilor. La Autogările din Capitală a bătut vântul, iar la staţiile de aşteptare din suburbii, oamenii au stat ore întregi până să plece acasă

Protestul transportatorilor i-a pus în încurcătură pe pasagerii din ţară. La Autogările din Capitală a bătut vântul, iar la staţiile de aşteptare din suburbii, oamenii au stat ore întregi până când au găsit o maşină de ocazie cu care să plece acasă.

"Avem deja o oră şi ceva de când aşteptăm. E greu fără transport, ce să spunem că e uşor şi nici nu se ştie când o să ne ducem. Nu le iese nici lor. Dacă cheltuie zilnic 600 - 700 de lei pe motorină. Cred că au şi ei dreptate."



Unii spun că îi înţeleg şi pe transportatori, care au de suferit de pe urma scumpirii carburanţilor.



"Înţelegem şi şoferii că au şi ei un pic dreptate, pentru că s-a scumpit benzina, au şi ei familie. Îi înţelegem şi pe dânşii."



În lipsa transportului în comun, oamenii speră că vor prinde pe cineva la ocazie.



''Au spus că la 14:20, dacă încă o să vină microbuzul. Nu nu am unde să rămân, dar să ajung până la Orhei la sora.''



''Mi-am adus soţul la spital, iar acum cu ce să mă duc acasă. Mie îmi trebuie la Bender. Nu-i microbuzul, trebuie să plătesc taxiul 1200 de lei şi să vin înapoi. ''



"Aşteptăm. Am dat comandă la taxi să vină să ne ducă acasă. Îi greu, îi greu dacă nu avem transport. Cam nu-i normal. Pentru oameni nu-i normal să stai în drum pe timp de iarnă."



"Se scumpeşte tot. Ia uitaţi-vă o pâine cât costă, uitaţi-vă ce se face în magazine. Te duci să alimentezi fierul acesta, trebuie bani. Litrul de motorină e aproape 20 de lei. Lumea nu-i vinovată cu nimic. Vinovată e conducerea toată."



La Gara Auto Sud-Vest, aglomeraţia de pe peroane s-a mutat în stradă. Am găsit un singur microbuz. Şoferul, în prima lui zi de muncă, a avut parte de ghinion şi ne-a povestit că nu a mai văzut autogara atât de pustie.



"- Nu am ştiut nimic. Prima dată sunt, m-am speriat când am văzut. Eu n-am ştiut nimic. - Da de ce v-aţi speriat? - Că nu-i nimeni."



"Până duminică, toate peroanele de aici, de la Autogara de Sud, erau pline de microbuze. Acum, după câte puteți vedea, aici bate vântul, iar călătorii, ca să poată ajunge acasă, sunt nevoiţi să oprească mașini de ocazie."



"Am fost la spital şi acum ne ducem la sud, de la Cahul suntem.Nu ştim cu ce-o să ajungem acasă. Stăm şi noi şi aşteptăm până deseară şi seara o să dormim în autogară."



Transportatorii au anunţat că greva va ţine până miercuri. Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale a emis un comunicat de presă în care a specificat că până la această oră nu a fost înregistrată nicio plângere din partea pasagerilor. Deşi autogările sunt pustii, iar rutele interurbane nu circulă, reprezentanţii Ministerului au declarat că doar o mică parte din curse sunt suspendate, iar situaţia nu este gravă.