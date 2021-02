Protestul transportatorilor. Gările interurbane din ţară au fost pustii

Gările auto din ţară au fost pustii, după ce administratorii curselor interurbane şi-au suspendat activitatea, în semn de protest faţă de limitarea numărului pasagerilor la 50% din capacitatea unităţilor de transport. Astfel, oamenii s-au indignat că nu au avut cu ce ajunge acasă, la muncă sau la spital. Pe de altă parte, transportatorii anunţă că vor mai organiza astfel de acţiuni de protest, dacă nu se vor face auziţi de autorităţi.De dimineaţă, în Autogara de Sud am întâlnit doar un bărbat, care s-a pornit la Comrat."- Credeam că doar microbuzele din Chişinău, dar despre acestea nu am ştiut. - Şi ce o să faceţi? - O să fac autostopul."În schimb, la Autogara de Nord au circulat câteva microbuze."- Circulă. Uitaţi-vă în partea ceea. În partea asta, deocamdată, nu este nimic. Acolo este spre Bălţi.- Dar altceva?- La Soroca a plecat.""Toţi avem probleme. Cu motorina, cu drumurile, cu lipsa călătorilor, epidemia. Asta e la toţi, în fiecare firmă de transport."Totuşi, mai mulţi oameni au aşteptat ore în şir, sperând că vor avea cu ce ajunge acasă."Ne-au promis că o să fie, la ora 13:15. O cursă este. Pe urmă, nu ştiu dacă o să mai fie ceva."Aceeaşi situaţie şi în localităţile din apropierea Capitalei. La Străşeni am întâlnit zeci de oameni care încercau să ajungă la destinaţie."Am ajuns până în raionul Străşeni, din Pănăşeşti. Nu merge niciun microbuz, am ajuns şi stau la staţie, trebuie să mă întorc înapoi.""E foarte rău, suntem înscrişi la medic, programare şi nu am avut cu ce veni şi nu avem cu ce ne duce.""Îmi pare că o să ne ducem pe jos. Ne pare rău, măcar să dat vreun microbuz măcar după masă, mai spre seară.""La Chişinău am de luat nişte documente şi nu mă pot duce. O să vedem poate, com mai găsi ceva, vreo maşină."Protestul transportatorilor a fost anunţat încă de săptămâna trecută. Deşi decizia Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică privind limitarea numărului de pasageri a fost suspendată până în 28 februarie, transportatorii cer anularea ei."Pentru noi, chestiunea suspendării nu este ceva acceptabil pentru noi. Noi înţelegem că riscul ca această restricţie să fie restituită mai persistă şi atâta timp cât mai persistă riscul, noi protestăm."Am încercat să luăm o reacţie de la reprezentanţii Guvernului, însă, deocamdată, nu am primit un răspuns la solicitarea trimisă. În total, circa două mii de microbuze de pe rutele interurbane nu au ieşit pe linie.