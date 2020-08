PROTESTUL de la Vama Leușeni. De ce au BLOCAT drumul transportatorii și REACȚIA ANTA

Protest la vama Leuşeni. Zeci de transportatori care nu au putut intra în România din cauza restricţiilor de călătorie impuse cetăţenilor moldoveni de către ţările UE, au blocat joi seara drumul spre vama Leuşeni.



Agenţia Naţională Transport Auto a anunţat că Republica Moldova e printre ţările cu risc sporit de infectare cu COVID-19, iar cetățenii noştri care nu se încadrează în categoriile de excepții anunțate de autoritățile române nu au dreptul de a intra pe teritoriul ţării vecine. Astfel că mai mulţi transportatori au făcut cale întoarsă pentru că aveau la bord pasageri fără actele necesare. Manifestaţia a dat peste cap traficul în vamă.



La protest au participat în special șoferi de curse lungi și cei care transportă colete și pasageri. Poliţia de frontieră califică manifestaţia drept una ilegală, deoarece majoritatea şoferilor participanţi la protest prestează servicii de transport care nu corespund legislaţiei. Pe de altă parte, protestatarii acuză Agenţia Naţională Transport Auto că nu eliberează autorizaţie pentru transportarea în acelaşi vehicul a coletelor şi pasagerilor. În lipsa unui astfel de document, inspectorii ANTA ridică plăcuţele de înmatriculare şi îi amendează. Potrivit legii, o firmă de transport poate obţine autorizaţie pentru vehicule care transportă fie pasageri, fie colete.

"Fac curse neregulate şi de fiecare dacă când am încercat să legalizez, indiferent de legalizarea pe care o fac licenţa, licenţă nu se primeşte să ne dea", a menționat un transportator.

"S-a ridicat plăcuțele de înmatriculare și talonul mașinii pe jumătate de an și o amendă de zece mii de lei, din ce cauză? Fără motivație. S-a întâmplat acum o lună și jumătate și de atunci nu mai activez", a explicat un alt transportator.



Protestatarii se plâng că sunt sancţionaţi fără motiv:



"Din ce cauză funcționați așa. Pe loc drept, câți oameni ai zece, jos. Ce nu-i bun, remorca? Amendă pentru remorcă. Nu ai licență? De la zece locuri în sus e licența. Mașina stopată, jos oamenii".



"Nicăieri până la Italia sau Spania nu eşti oprit. Numai cum ajungi în Moldova, ești la tine acasă aici de patru cinci ori te opresc până în actul Leușeni".



La faţa locului a venit un reprezentant de la ANTA, care însă nu i-a putut îndupleca pe manifestanţi.



Protestatarii au devenit agresivi şi au blocat drumul, astfel că au intervenit poliţiştii şi mascaţii.



La protestul transportatorilor a venit şi deputatul Platformei DA, Chiril Moţpan, care i-a chemat la discuţii la Parlament. La final, nu s-a ajuns la o concluzie.



"ANTA nu se ocupă de acte legislative. Este codul transporturilor rutier şi codul contravenţional. Îmi place el mie sau nu e perfect sau nu, eu am părerea mea subiectivă omenească şi vă înţeleg, dar eu nu am decât să-l execut. Noi avem o dilemă foarte mare, noi nu avem decât să respectăm legea dacă este perfectă sau nu, dar modificarea ei necesită timp", a declarat Igor Guja, director ANTA.



Serviciul de presă al Ministerului Economiei, în a cărui subordine este ANTA, nu a răspuns la telefon pentru a comenta protestul transportatorilor.



Printr-un comunicat de presă, Asociațiile Patronale din domeniul transportului rutier își exprimă indignarea față de acest protest, menţionând că așa-numiții transportatori se folosesc de restricțiile de circulație din UE pentru a-și proteja activitățile ilegale.



Președintele Consiliului Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto, Oleg Alexa, spune că transportatorii ilegali din ţară au în jur de două mii de unităţi de transport.



"Vă imaginaţi ce armată e asta de activităţi ilegale de întreprinzător. Ei degraba de ajung pe noi din urmă ca număr de unităţi de transport. Deci, ponderea transportului ilegal este enormă şi noi, ca ţară, suntem unul din liderii de pe continentul european la capitolul transport ilicit de persoane", a precizat președintele Consiliului Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto.



Potrivit asociațiilor patronale din domeniul transportului rutier, bugetul pierde în jur de 40 la sută din încasările pe care ar putea să le înregistreze de la operatorii de transport din cauza unei rețele bine organizate și dirijate de transport ilicit.