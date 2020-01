Protestele au dat roade: Artştii din Capitală ŞI-AU PRIMIT SALARIILE

Supăraţi că nu şi-au ridicat salariile pentru luna decembrie, mai mulţi artişti de la Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu” din Capitală au decis să protesteze. Aceştia au anunţat prin intermediul unei postări pe facebook că nu vor veni la repetiţii, până când nu vor vedea lefurile.

Spre seară, după ce presa a scris despre această situaţie, întâmplător sau nu, salariile le-au fost transferate pe carduri.

Liliana Istrati, una din artistele Teatrului Naţional de Operă şi Balet a scris pe facebook că atât ea cât şi alţi colegi de-ai săi nu vor participa la repetiţiile pentru opera Nabucco, până când nu le vor fi achitate lefurile. Tot ea a ataşat poza cu petiţia pe care au semnat-o mai mulţi artişti, în care cer ca autorităţile să i-a atitudine. Unul din artiştii semnatari spune că situaţia este una critică.

"Domnul ministru a scris un comentariu pe facebook și a spus că luni va fi transferat salariul în cont. Marți noi la ora 11 noi am avut repetiții și am spus că noi nu începem repetiția din motiv că nu este salariu. La moment pe card eu nu am primit salariul, cu toate că este informația că de la minister s-au transferat banii pe contul teatrului. Faza e în ceea că nu trebuie să ajungă data de 28, ca să știe o țară întreagă, că niște artiști nu își primesc salariul", a spus artistul, Ion Timofti.



Ministrul Culturii spune că toate procedurile de achitare au fost făcute,iar responsabili de situaţie sunt cei din administraţia teatrului.



"Banii au fost transferați pe 27, luni. Banii deja nu sunt la minister, dar la Teatru de Opera și Balet, din acest motiv vă rog contactați directorul ca să vă confirme acest lucru", a spus ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Corneliu Popovici.



Contactat telefonic, directorul tehnic al Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu” Iurie Matei, a declarat că artiștii urmează să-şi primească banii până la sfârșitul zilei, lucru care s-a şi întâmplat, după ce presa a scris despre această situaţie, iar ştirea a fost difuzată, inclusiv de postul nostru de televiziune. Salariul unui artist al TNOB este în jur de 3500 de lei. Artiştii şi-au primit lefurile cu o întârziere de peste 16 zile.