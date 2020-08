Protestele agricultorilor au luat amploare. În timp ce unii fermieri au ajuns la podul de la Telecentru, alții au fost blocaţi de poliţie

Fermierii din Leova şi Hînceşti aşa şi nu au mai ajuns la protestul din Chişinău, pentru că au fost blocaţi de poliţie. În timp ce încercau să intre în Capitală, un alt grup de fermieri din raioanele Căuşeni şi Ştefan Vodă aşteptau cu tractoarele la podul de la Telecentru, unde au ajuns de aseară. După ce toată noaptea au stat cu tehnica agricolă pe drum, fiind blocaţi de zeci de poliţişti, fermierii care aşteptau în apropiere de Dănceni au hotărât să meargă pe jos spre Capitală, blocând de mai multe ori circulaţia.

Şi coloana formată din agricultorii care au pornit pe jos la Chişinău a fost blocată de scutieri. Ulterior, în urma discuţiilor cu poliţiştii, protestatarii au fost anunţaţi să delege câte doi reprezentanţi pentru a putea participa la o şedinţă la Guvern.

Din cauza drumului blocat, s-au format ambuteiaje. Şoferii s-au dovedit a fi însă înţelegători şi solidari cu agricultorii.

"Nu au avut de ales. Nu îi aud pe oameni. Trebuie de ajutat pentru că într-adevăr e secetă mare şi trebuie de ajutat oamenii."

"Dintr-o parte au dreptate pentru că au depus mult cheltuieli în businessul lor şi desigur că Guvernul trebuie să îşi da seama să întoarcă oamenilor pierderile."

Pe de altă parte, unii agricultori au ajuns la podul de la Telecentru. Pentru că nu le permiteau să meargă spre Autogara de Sud cu tractoarele, aceştia au claxonat minute în şir.

"Azi protestăm a patra zi. Trei zile la Căuşeni şi ieri dacă aţi urmărit cu cât de greu am ajuns în ţara aceasta a noastră 70 de kilometri am mers o zi întreagă. Şi am avut de toate. Şi ne-au controlat la băutură şi la tot.", a povestit agricultorul din Căuşeni, Andrei Ţîbuh.

Agricultorii spun că autorităţile Capitalei le-au permis să protesteze în regiunea Autogării de Sud, însă fără tractoare.

"Cât am dus noi discuție au venit reprezentanți de la Primărie ne-au adus declarația în care ne dă voie să protestăm acolo, dar fără tehnică şi utilaje agricole. Noi am refuzat să o semnăm.", a spus agricultorul din Căuşeni, Sergiu Stefanco.

La scurt timp după acest anunţ, agricultorii au urcat în tractoare şi au pornit spre Autogara de Sud. Tot drumul, ei au fost însoţiţi de mai multe maşini de poliţie.

La Dănceni, au fost mobilizaţi zeci de scutieri pentru a face un cordon în calea fermierilor. Poliţiştii nu le-au permis să pornească spre Capitală.

Potrivit IGP, în timpul protestelor au fost admise mai multe abateri de la cadrul normativ, cum ar fi deplasarea neautorizată în grup pe drumurile publice şi blocarea intenţionată a drumului şi nu au fost respectate şi restricțile ce ţin de prevenirea infectăriii cu noul coronavirus. Încălcările vor fi investigate de oamenii legii.

Marţi, sute de agricultori din cel puţin 12 raioane din sudul şi centrul ţării şi-au scos tehnica agricolă pe drumurile din ţară şi au blocat două şosele naţionale. Fermierii sunt nemulţumiţi de faptul că autorităţile aşa şi nu le-au prezentat soluţii reale pentru a-i ajuta să depăşească criza în care s-au pomenit. Asta după ce seceta şi grindina le-au compromis o bună parte dintre culturile agricole, iar pierderile se ridică la peste 900 de milioane de lei.

