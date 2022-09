Proteste violente la Londra şi Paris. Sute de oameni au fost arestați

Sute de iranieni expatriați s-au adunat la Paris pentru a denunța represiunea Iranului după moartea Mahsei Amini, în vârstă de 22 de ani. Potrivit presei internaţionale, participanţii sunt revoltați că preşedintele Emmanuel Macron i-a strâns mâna omologului său iranian Ebrahim Raisi, atunci când s-au întâlnit în ziua de 20 septembrie la Adunarea generală a ONU de la New York."Dacă ne amintim de istoria de până la 1979, femeile musulmane din Tunisia sau din Egipt nu purtau văl islamic. Totul a început cu venirea la putere a acestui regim extremist, duşmani ai islamului. Cer libertate pentru toate femeile musulmane.""Trebuie să reacţionăm, deoarece suntem departe de casă. Este momentul să ne unim, pentru a fi auziţi de întreaga lume."Poliţiştii au folosit gaze lacrimogene, pentru a-i respinge pe protestatarii care încercau să treacă de cordonul ce interzicea accesul în Ambasada Iranului de la Paris.Şi la Londra, zeci de oameni s-au adunat la Ambasada Iranului. Lumea înfuriată a încercat să rupă cordonul de poliţie. Cinci persoane au fost arestate sub suspiciunea de comitere a unor infracţiuni violente de încălcare a liniştii publice. Scotland Yard a anunţat că, în timpul protestelor, câţiva poliţişti au fost răniţi, dar niciunul grav.Iranienii au ieșit în stradă pentru a zecea noapte consecutiv, în semn de protest față de uciderea Mahsei Amini. Datele oficiale arată că în total 41 de persoane au murit, majoritatea manifestanți și câţiva poliţişti. Potrivit publicaţiei The Guardian, cifra reală este, totuşi, mai mare.În timpul demonstrațiilor din Iran, sute de oameni au fost arestați.